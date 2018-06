Je mi nesmírně líto, co se při nehodě událo, píše Rolins vdově

"I mě tato tragédie zasáhla tak, jako doposud nic v mém životě," napsala Dara Rolins. "Je pro mě těžké v této emočně vypjaté chvíli říkat či psát cokoli, a tak Vám znovu opakuji, že je mi skutečně opravdu nesmírně líto, co se při nehodě událo a jak to nezvratně změnilo Váš život a život Vaší rodiny," uvedla zpěvačka s tím, že se nehodlá vyhýbat jakékoli odpovědnosti.

Na radu svého právníka Roberta Vladyky se k nehodě, která se stala v sobotu, nevyjadřuje, dokud nebude prokázána míra zavinění obou účastníků.

Advokát schvaluje i to, že se v dopise pro vdovu Rolins neomlouvá. Tím by totiž vzbudila dojem, že nehodu zavinila, což není podle Vladyky pravda. Zatím je podle jeho informací známa jen vyšetřovací verze, která uvádí, že na místě byla vozovka rozkopaná a řidič mopedu se této nerovnosti vyhýbal a vjel řidičce terénního auta do protisměru.

Dopis Dary Rolins Vážená paní R., ráda bych k oslovení přidala dobrý den, ale vím, že "dobrý" není a dlouho nebude, protože jste při sobotní tragické dopravní nehodě přišla o nejbližšího člověka. Nechci psát o tom, že ani pro mne "dobrý" není a už nikdy zcela nebude, protože i mě tato tragédie zasáhla tak, jako doposud nic v mém životě. Nevím, jak přijmete tyto moje řádky, které píši, abych Vám vyjádřila upřímnou soustrast a hluboké politování nad ztrátou Vašeho manžela, a které prosím berte také jako snahu o první kontakt s Vámi. Je pro mě těžké v této emočně vypjaté chvíli říkat či psát cokoli, a tak Vám znovu opakuji, že je mi skutečně opravdu nesmírně líto, co se při nehodě událo a jak to nezvratně změnilo Váš život a život Vaší rodiny. Na tomto místě cítím za potřebné Vás ujistit, že se nebudu vyhýbat jakékoliv zodpovědnosti, která z vyšetřování této tragédie vyplyne.

Doufám, že přijmete tento můj dopis jako vyjádření opravdové upřímné soustrasti nad ztrátou Vašeho manžela. Je mi to hluboce líto. S úctou Darina Rolincová