Je Lopezová poprvé těhotná?

Od té doby nemluví zpěvačka hitu Jenny From The Block o ničem jiném než o dětech a rodině.

Zatím prý údajné těhotenství potvrdily jen komerční testy, ale pětatřicetiletá hvězda se již s velkou radostí pochlubila všem možným přátelům, od nichž se zpráva donesla až k novinářům.

Již na počátku tohoto měsíce se o jejím těhotenství šuškalo v bulváru, protože zrušila na poslední chvíli evropské turné k propagaci svého posledního alba a filmu. Tehdy jí údajně lékaři poradili, aby nelétala.

"Hrozně moc jsem si přála jet do Londýna, ale bohužel nejsem schopná cestovat. Jsem nemocná a to mě donutilo zrušit své evropské turné svého posledního alba. Musím teď zůstat v Los Angeles," omlouvala se zpěvačka všem fanouškům starého kontinentu, ale v jiném interview pak přiznala, že "chce co nejdříve dítě".

"Bylo by to prostě skvělé," nechala se slyšet Jennifer Lopezová.

"Jediná věc, kterou Jennifer zplodila, je album Rebrith," prohlásil však poněkud nejednoznačně mluvčí manželů.

Kromě toho maželé kupují v Los Angeles nový dům za 3,5 milionu liber, s pěti ložnicemi a koupelnami a bazénem. Dům mají i v Miami a v New Yorku.