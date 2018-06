Je konečně ticho, pochvaluje si stav single herečka Klára Issová

"Chlapi? Ty neřeším. Ani nehledám a nechávám život plynout. Však on sám něco přinese," řekla iDNES.cz Klára Issová, jež předloni po čtyřech letech ukončila vztah s režisérem Davidem Ondříčkem, který momentálně patří hereččině sestřenici Martě Issové.

Stav single Kláru Issovou nijak netíží. Ba naopak. "Užívám si to. Je konečně ticho," doplnila symbolicky na křtu kalendáře Tichý svět, který vznikl pro podporu neslyšících, kteří se v pražských Kobylisích dočkali vůbec první kavárny s neslyšící obsluhou.

Tichý svět neslyšících

Issová se stala nejen hlavní kmotrou kalendáře, ale rovněž hlavní patronkou Agentury pro neslyšící, která v Praze neslyšícím pomáhá. Když ji loni v létě oslovili ke spolupráci, ani chvilku neváhala. Ke spolupráci navíc přizvala i další kolegyně a kamarádky, které svým úsilím položily základy pro vznik unikátního kalendáře.

Křest kalendáře Tichý svět 2012 proběhl v Tiché kavárně za účasti realizačního týmu v čele s patronkou Klárou Issovou

"Zvažovali jsme různé možnosti, fotily jsme i nějaké zkušební fotky, až jsem oslovila i fotografa Tomáše Berana, který nakonec celý koncept vymyslel," doplnila herečka, která společně s Jitkou Čvančarovou, Janou Plodkovou či Lindou Rybovou ochotně zapózovala na čistém černobílém portrétu, jemuž dominuje pozdrav ve znakové řeči.

"Dřív mě lákalo se znakovou řeč naučit, ale pak přišly jiné koníčky. Zajímavé ale je, že každý stát má jisté obměny ve znakové řeči a že si tak neslyšící mezinárodně nerozumí, což mi přijde hodně zvláštní. To je asi ten největší poznatek z této mise, který mě hodně překvapil," uvedla dál Klára Issová, která se i na život neslyšících snaží dívat pozitivně.

"Někdy jim závidím to ticho. Mám totiž hodně dobrý sluch a slyším i jemné zvuky, takže když jsem pak doma, mám rád úplné ticho. Používám proto i špunty do uší, ať už na noc, nebo jen tak, když jsem doma. Znám dokonce i lidi, kteří to tak dělají i v ulicích. To mi taky nepřijde špatné," uzavírá herečka.