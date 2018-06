Je jim teprve třináct a už se opili

Psychologové jen marně skřípají zuby. „Je to samozřejmě špatné. Normální dítě si pak může myslet, že když pije jejich oblíbenec, je to v pořádku,“ říká primář psychiatrické léčebny v Bohnicích Karel Nešpor.

„Hříšníci“ ze SuperStar, kterým před týdnem v pražském k. u. baru spočítali útratu na více než sto tisíc korun, přičemž za večer padlo například 480 panáků vodky nebo 150 piv, se brání: „Neopíjíme se do němoty.“

Panáka si občas dáme

Alkoholu se však rodící se pěvecké hvězdy tak úplně nevyhýbají. „Byly chvilky, kdy jsme si něco dali, ale nikdy jsme nebyli opilí,“ říká například sedmnáctiletá Barbora Zemanová, která SuperStar opustila minulý týden. Ona i další finalistka soutěže, Soňa Pavelková, zdůrazňují, že po celou dobu jsou soutěžící pod dozorem.

„To, co se všude píše po každém dílu SuperStar, že pijeme jako duhy a kolik toho vypijeme, není pravda. Navíc mám svoji hlavu a je mi jasné, že pokud bych si chtěla dát panáka, nebudu to dělat veřejně před všemi novináři, abych byla druhý den všude vyfocená, ale dám si ho někde v rohu,“ říká Pavelková, které je teprve patnáct. „Samozřejmě si nějakého panáka dáme, i já si ho dal,“ říká zase sedmnáctiletý Martin Ševčík. Alkohol poprvé ochutnal, když mu bylo patnáct.

Jde o to, aby nepily pravidelně

Podle studie, kterou zpracoval tým psychologa Michala Miovského z Centra adiktologie (léčba a výzkum závislostí - pozn. red.), začínají děti s alkoholem ještě před třináctým rokem. Když se autoři výzkumu před dvěma lety ptali žáků pátých tříd, jestli už někdy byli opilí, odpovědělo kladně 14 procent dětí. To jim bylo jedenáct let. Nyní je jim třináct a alespoň jednou v životě se opilo 40 procent z nich.

Občasnému experimentování s alkoholem se podle Michala Miovského nevyhne většina dětí. „Spíš jde o to, aby nepily pravidelně,“ říká psycholog. Dítě, s nímž rodiče komunikují a dávají mu najevo zájem, k tomu podle jeho přesvědčení nesklouzne. Děti propadají závislosti na alkoholu mnohem rychleji než dospělí. „Trvá to u nich zhruba kolem roku, nicméně to má u nich mnohem vážnější důsledky, protože jsou ve vývinu,“ připomíná Karel Nešpor.