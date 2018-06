Je Eva na vrcholu, nebo na drogách?

Kariéra Evy Herzigové

Hvězdou módní přehlídky Alannah Hillové se stala Češka . Eva Herzigová v modelu od od australské návrhářky Alannah Hillové. Po módní přehlídce vyšla Eva Herzigová na molo s návrhářkou Alannah Hillovou. Česká topmodelka Eva Herzigová Modelka Eva Herzigová před projekcí filmu The Yards amerického režiséra Jamese Graye. Česká topmodelka Eva Herzigová předváděla v Miláně modely Roberta Cavalliho. Eva Herzigová v kalendáři pro rok 1998 pózovala u kuchyňské linky. Tak žije Eva Herzigová. Doma je na molech špičkových módních přehlídek. Česká topmodelka Eva Herzigová předvádí v Miláně modely Dolce&Gabbana pro sezonu podzim/zima 2002/2003 (13. ledna 2002) Charitativní módní přehlídka na podporu Nadace Terezy Maxové na pražském Žofíně. (31.5.2002) Eva Herzigová Dlouhé vlasy působí záhadněji, ale rysy v obličeji Evy Herzigové ještě prohlubují. S výrazně nalíčenými rudými rty připomíná Herzigová Australanku, hollywoodskou hvězdu Nicole Kidmannovou. I přes všechny pochybnosti o Evině životosprávě, je Herzigová stále svůdná. Česká modelka Eva Herzigová je stálicí na světových molech. Tentokrát ji obdivovali hosté přehlídek v italském Milánu. Pro návrháře světového významu je Eva Herzigová stále přitažlivá a populární. Top modelka Eva Herzigová na 56. mezinárodním filmovém festivalu v Cannes. (19. května 2003) Top modelka Eva Herzigová přijela do Cannes na 56. mezinárodní filmový festival. (19. května 2003) Česká topmodelka Eva Herzigová na módní přehlídce Dolce § Gababa v italském Miláně.

Miss vyzáblina! Troska! Žena na odstřel! Kost a kůže! Ikona anorektiček! Tak a ještě hůře psal světový tisk o Evě Herzigové. Byl listopad loňského roku, když se na veřejnosti objevily udivující fotografie. Milán, šatna modelek, Herzigová se chystá na přehlídku. Ale proboha, je to opravdu ona? Ta kráska, před kterou se sklonil nejeden slavný muž? Nenalíčená, bledá, propadlé tváře. Nepřítomný pohled, kruhy pod očima, namodralé rty plné oparů..."Asi jde o drogy nebo anorexii. Je to krutá daň, kterou Eva platí svému povolání. Měla by se okamžitě léčit," napsal tehdy anglický deník Sun a ještě si přisadil, "podívejte na ta vystouplá žebra a chlupaté paže. Přesně to je znak anorexie." Celý svět měl náhle Herzigovou za trosku se zničenými vlasy a s vyprchalým sex-appealem. Chudinku, která je na dně a o kterou už brzy nebude nikdo stát."Prostě samé lži," tvrdí Milada Karasová, šéfka agentury Czechoslovak Models, která Herzigovou v Česku zastupuje. "Eva byla jen nevyspalá a unavená po náročné cestě. Tahle kampaň se jí hodně dotkla. Občas si sice dá skleničku, ale nic víc." Kde je pravda? To, co říká Karasová, zní věrohodně. Na druhou stranu - Herzigová je její nejcennější značka a bylo by divné, kdyby o ní mluvila špatně.Ale upřímně řečeno: když se podíváme na některé fotografie Evy Herzigové z poslední doby, nelze se spekulacím divit. Opravdu je hodně hubená, opravdu jsou někdy vidět vystouplé kosti, opravdu má menší prsa než kdysi... Je tak nemožné, aby podlehla drogám? Mezi modelkami by nebyla první, které se to stalo. "Droga patří k bontonu toho povolání, pomáhá zvednout sebevědomí," řekl Ivan Douda z organizace Drop-In.Nejde jen o sebevědomí. I když se to nezdá, být špičkovou modelkou vyžaduje velké psychické i fyzické vypětí. To je přesně ten důvod, proč se v branži mluví o drogách a hlavně o kokainu. "Rozhodně to není výmysl," tvrdí Dana Gregorová, šéfka další agentury Miss Models. "Holky žijí v tvrdém a nekompromisním světě. Je těžké se v něm udržet a každá hledá způsob, jak na to. Jedna vleze někomu do postele, druhá sáhne po kokainu. Ten se navíc bere i kvůli hubnutí, není po něm hlad." Ta otázka se znovu nabízí: co tedy spojení Herzigová a kokain? Opravdu úplný nesmysl?"Nevím to jistě, ale hodně jsem o Evě slyšel od ostatních modelek," říká Ivan Douda. "Možná tam něco bylo, možná si nějak pomohla," přidá se přední fotograf Goran Tačevski. "Ale je to její soukromá věc. Já ji nikdy neviděl. Při práci nic nebere, a to je pro mě rozhodující." Články v novinách Herzigovou tolik rozčilily, že zvažovala žalobu. Dokonce okamžitě svolala tiskovou konferenci a výjimečně dovolila novinářům ptát se na cokoliv. "Abych na fotce vypadala tak, jak mě vídáte na titulních stranách časopisů, potřebuji logicky armádu vizážistů a plno retušování," vysvětlila.I královna modelingu Naomi Campbellová pronesla tou dobou cosi o "vychrtlé Češce, co má problémy s drogami". Jenže je to přesně měsíc, co se s Herzigovou sešla na přehlídce v Miláně a místo slávy málem odešla s ostudou. Rodačka z Litvínova zářila podle svědků daleko víc a nadšený z ní byl i přihlížející herec Michael Douglas. V březnu bylo Evě třicet (lidé z branže by řekli "už třicet"), ale o krizi či konečné její okolí nemluví. Spíš to vypadá opačně, zájem o ní je stejný a možná i větší než kdy předtím. "Je zadaná na měsíce dopředu. New York, Milán, Paříž... Jeden den mi volá z Itálie a další ráno už je na jihu Francie," tvrdí Milada Karasová. Pracovním vytížením také sama Eva Herzigová zdůvodnila, proč nestihne odpovědět na otázky Magazínu DNES.Žádná jiná přední modelka neměla letos tolik zakázek jako ona. Stačí si prohlédnout titulní stránky světových časopisů... Byla hlavní hvězdou přehlídky modelů Versace a pro novou kampaň si ji vybrala firma Hugo Boss. Vypsat seznam dalších zájemců by zabralo celý tento článek. Výhodou Herzigové je, že se umí přizpůsobit. Jednou vypadá jako nažehlená úřednice, podruhé jako -náctiletá romantička a posté jako přísná dáma v letech. Vlasy jsou krátké, dlouhé, světlé, tmavé, přesně tak, jak je potřeba. Srovnejme ji ještě jednou se slavnou Naomi Campbellovou. Eva stále udivuje a Naomi už těžko něčím překvapí. Je stále stejná a skoro se chce říci stejně nudná.Když Herzigová v devadesátých letech začínala, svět z ní šílel jako z novodobé Marylin Monroe. Krásné blond vlasy, dokonalá postava, svůdný úsměv a v roce 1994 titul Miss Wonderbra. Říká se, že žena, kterou si vybere výrobce podprsenek Wonderbra, je nejkrásnější na světě. A také se říká, že úspěch Herzigové dosud nikdo nepřekonal. "Příroda ke mně byla hodná. Dala mi taková prsa, že jsem nikdy nepotřebovala plastiku," prohlásila před lety modelka. Netrvalo však dlouho a rozjel se kolotoč pomluv. V roce 2000 kráska zhubla, ztmavila vlasy. To vyvolávalo dohady: co se s ní děje? Nejspíš nic. Jen se stala takovou, jakou ji chtěl mít trh. Nový vzhled tehdy potřebovala pro kampaň firmy Calvin Klein.Herzigová dobře ví, co se od ní žádá. Proto se už čtrnáct let drží na špici. "Byznys se změnil, nejsou v něm už žádné limity a bariéry," říká. "Bylo by škoda vyhodit něco, pro co jsem tak tvrdě pracovala a co mám ráda. Navíc když se mi daří." Máme se tedy zeptat za rok, či snad za dva? Klidně později, třeba až jí bude čtyřicet, reagují ti, co Herzigovou dobře znají. Modelky nemají žádný vrchol kariéry. Ale co chce ještě dokázat? "V přehlídkách už víc nedosáhne, dělala pro každého, kdo ve světě módy něco znamená. Ale připravuje velkou věc, nechte se překvapit," slibuje tajemně Karasová.Svět modelingu nekvete jako dřív a dokonce se říká, že trpí recesí. Jenže to Herzigovou nemusí pranic zajímat. Na začátku devadesátých let chytla tu nejlepší možnou dobu a dodnes z toho těží. "Byl to jakýsi zlatý věk, ve kterém se utvořil mýtus top-modelky. Ty dívky braly víc než herečky," tvrdí Dana Gregorová z agentury Miss Models. Honoráře za jeden přehlídkový večer se pohybují od milionu korun výš. Když loni Herzigová dělala kampaň na vůz Lancia, odhadoval se její výdělek na 150 milionů korun. Ona sama se však nad úvahami o svých příjmech dokáže pořádně rozzlobit. "Od šestnácti let dřu a dosáhla jsem jistého postavení. Zaplatila jsem za to kusem života a podle toho jsem i placená," řekla v jednom rozhovoru.Příjemné cestování, večírky a popíjení s celebritami. Tak nějak vypadá v představách běžného člověka život modelky. Nepatrně ten obrázek poupravme, ale ne tak, aby se do něj dostala lítost. Peníze ji přebijí. Spíš než cestování jsou to nezáživné hodiny strávené v letadle. Po nich modelka ráno vstane, přijde do šatny, nastoupí před fotografa a odejde pozdě večer. "Je to vyčerpávající práce, dívky jsou pořád na světlech a celý den hrají divadlo," popisuje fotograf Goran Tačevski. "Po takovém focení jste psychicky i fyzicky mrtví. Znám to na sobě: přijdu domů, přepínám televizi a vůbec nevnímám, co v ní běží."V zahraničí je Herzigová daleko větší hvězdou než doma. Skoro se dá říci, že je ikonou Česka, stejně jako režisér Forman či bývalý prezident Havel. Je v absolutní elitě a nedávno si ji na koncert do Boloně pozval tenor Luciano Pavarotti. A těch slavných mužů, co se zakoukalo do jejích modrých očí! Eva byla dva roky vdaná za Tika Torrese, bubeníka skupiny Bon Jovi, stejně dlouho žila s modelem Kellym Rippym a prožila romanci s producentem Guyem Osearym či obletovaným hezounem Leonardem DiCapriem. Teď si v Turíně vychutnává nový - a jak sama připouští, nejspíš životní - vztah. Jmenuje se Gregori Marsia a je dědicem firmy na výrobu bezpečnostních pásů a bot pro piloty formule 1. Každou volnou chvíli je u něj v Itálii.Herzigová už nežije ve Spojených státech jako dřív. "Musela jsem obejít celý svět, abych našla toho pravého," říká. A svatba? "Už jsem si jednou prožila sen princezny, obřad na pláži, celá v bílém. Ale ten sen jsem si zkazila. Už chápu, že svatba není jedna a napořád. Druhou pro mě bude, až se mi narodí dítě," prohlásila loni v rozhovoru pro Magazín DNES. O dětech mluví půvabná modelka často. Chce nejméně dvě - chlapce a holčičku - ale podle blízkých touží po rodině daleko větší. Ze slavných kolegyň Pořízkové, Crawfordové či Schifferové už jsou dávno šťastné matky. Herzigová vám však nikdy neřekne větu typu: Do roka končím a usadím se.Není to jen horší čeština, v čem se modelka za ta léta změnila. "Je přátelská, citlivá, ale umí být i tvrdá v byznyse. Umí se chovat jako právník," popisuje její agentka Karasová. "Na Evě je opravdu vidět, že už je někde jinde, že už z ní je západní člověk," všimla si Dana Gregorová. "Třeba Terezu Maxovou svět příliš nezměnil, ta je milá a sympatická. Eva působí chladněji. Udělá práci a jde." Studená? Chladná? Nepříjemná? "Vypadá tak, ale nemůže se přece otevřít každému," dodává Tačevski, který ji zná už patnáct let. "Pracovat s ní je radost. Je bezprostřední, v dobrém slova smyslu i koketka. Mluví s vámi, kouká do očí a má spoustu energie."Život Herzigové se už dávno netočí jen kolem módy. Věnuje se charitě a koncem listopadu bude v Česku předvádět pro nadaci své kamarádky Maxové. Připravuje vlastní sadu oblečení, moderuje, vymýšlí návrhy na loga přítelovy firmy a hlavně čím dál víc propadá své vášni: filmu. Nedávno se vrátila z Rumunska, kde měsíc a půl natáčela snímek o Pablu Picassovi, v němž hraje jednu z jeho manželek. Za roli emigrantky v Just For The Time Being dostala cenu na festivalu nezávislého filmu a už v roce 1995 si zahrála po boku slavného Gérarda Depardieuho ve snímku Strážní andělé.Má mnoho nabídek a vybírá si. Odmítla třeba uznávaného režiséra Stanleyho Kubricka, který přišel s návrhem na roli ve filmu Wide Shut Eyes. Mohla sice hrát po boku Toma Cruise a Nicole Kidmanové, ale... nahá. "Na plátně chci být herečkou, ne modelkou," prohlásila. Jednu věc by si ještě ráda splnila. "Chce hrát v českém filmu, například od Svěráka nebo Menzla," říká Milada Karasová. Uznávaný režisér Jiří Menzel odpověděl na výzvu z Chorvatska: "Opravdu? Jsem potěšen! Ale nejdřív to chce producenta a námět..."První česká modelka, která si podmanila svět. Stále předvádí, ale spíš už dává přednost filmu. Hrála ve dvaceti snímcích a odmítla třeba roli v bondovce Zlaté oko. Jinak si užívá roli matky, vychovává dva syny: desetiletého Jonathana Ravena a pětiletého Olivera Oriona.Černá perla, jak se jí říká, a někdejší oblíbenkyně Versaceho je stále hvězdou největších přehlídek. Mimo to vlastní síť Fashion Cafes, vydala autobiografii a na trhu má řadu parfémů. Nyní zvažuje nabídku z Broadwaye na roli v připravovaném muzikálu Chicago.Také ona nedávno představila vlastní parfém a několikrát hrála ve filmu. 