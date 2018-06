Je apríl a tisk zkouší svou sílu

Už se to o něm ví - a tak zatímco vzrušení prohlédnuvších Svazijců pomalu upadalo, v Praze jeden redaktor MF DNES bědoval nad tím, že jeho měsíce chystaný článek o fintách Viktora Koženého vyšel právě 1. dubna: "Vždyť tomu nikdo nebude věřit!" Bál se právem: mediální apríly jsou čím dál tím rafinovanější, zhusta je doprovázejí "autentické" fotografie a poznat jistojistě smyšlenku od skutečnosti je pořád těžší.

Na druhou stranu, kdo asi uvěřil informaci, že němečtí listonoši budou vybaveni služebním buřtem, který předhodí ostře štěkajícímu psovi? A kdo inzerátu, ve kterém automobilka BMW oznámila, že začne montovat přední skla, která budou odpuzovat hmyz?

První duben v režii sedmé velmoci

Dokud lidstvo nezačalo ve velkém konzumovat tisk, rozhlas a televizi, musela ten den být docela nuda. Apríl, aspoň podle Ottova slovníku naučného, spočíval například v tom, že jeden druhého posílal "vypůjčit si, čeho není", třeba muší sádlo. Ovšem v éře, kdy věc je pravdivá pouze tehdy, "když to psaly noviny", "když to ukazovali v televizi" nebo "když to říkali v rádiu" - jsou takové "muší" žertíky beznadějným předpotopním folklorem. Teď není problém vyvést aprílem milion lidí najednou. Kdyby nějaký teoretik sháněl příklady pro úvahu na téma, "co dokážou média", nemůže datum 1. dubna obejít. Přitvrdilo se, jak co do počtu napálených, tak výběru vtípků. Viz níže uvedené příklady z posledních let.

Pouhých čtyřiadvacet aprílových hodin ze vtipkování prakticky vylučuje časopisy. I kdyby týdeník náhodou vyšel zrovna 1. dubna, je trochu nefér vyvádět aprílem někoho, kdo přijde do trafiky o dva dny později. Takže prim hrají noviny (včetně těch na internetu, které mohou navíc apríla třeba desetkrát za den vyměnit). České televizní stanice se zatím nějakého razantnějšího aprílového vtipu neodvážily.

Ulánbátarský list Mongolyn Dzalúčúd v roce 1991 oznámil, že v zemi byl chycen první sněžný muž na světě, což doložil i dvěma fotografiemi. Kvalitní apríl - ovšem až z 5. dubna. V Mongolsku totiž bylo málo novinového papíru, a proto pondělní noviny vyšly o čtyři dny později. Dvoje tanzanské noviny oznámily, že hora Mount Meru bude dostavěna do výšky Kilimandžára, aby Tanzánie měla dva nejvyšší vrcholy v Africe. Podle BBC se ozval jen jeden čtenář, který poznal, že je to vtip.

Kanadské sdělovací prostředky přišly v roce 1988 s novým vynálezem. V Québecu se bude část elektřiny vracet do sítě. Zdrojem energie se měly stát otáčivé dveře.

Inzerát firmy Mars v britském tisku: Abychom pružněji reagovali na poptávku, zavádíme u svých tyčinek dva odlišné typy obalů, jeden pro leváky a druhý pro praváky.

HUMOR ZA PŘESTAVBY

Asi nejlepší tuzemský apríl osmdesátých let se povedl deníku Mladá fronta - pod typickým dobovým titulkem Zdařilý zásah vyšel článek o tom, že kvůli autostrádě v centru Prahy odstřelili městské muzeum. Čtrnáct dní předtím skutečně ze stejných důvodů pyrotechnici zlikvidovali blízké nádraží Těšnov. "Přesně v osm hodin ráno se muzejní zdi v oblacích prachu sesuly do vymezeného prostoru, aniž musel být sebeméně omezen provoz na nedalekém autobusovém nádraží Florenc.

Stříkačky požárníků záhy pomohly vyčistit vzduch a přítomný dr. R. Lípa z Útvaru přestavby hl. města Prahy nám mohl podat k celé věci zasvěcený komentář...," stálo v novinách. Apríl zabral a druhý den bylo potřeba napsat, že "Muzeum hl. města Prahy je v současné době ještě zčásti zahaleno do lešení, aby zazářilo novotou při otevření nové trasy metra na podzim. Chystáme se již zanedlouho oslavit 40. výročí vyvrcholení národně osvobozeneckého boje československého lidu a osvobození naší vlasti Sovětskou armádou a chceme, aby Praha vypadala při této příležitosti co nejlépe. Každá ruka pro tento účel je žádoucí!" K tomu fotografie, aby bylo vidět, že muzeum stojí. "Žádný průšvih jsem z toho neměl, protože mě tenkrát podržel šéfredaktor Ivan Kulhánek," vyprávěl předloni autor článku Jan Plachetka.

PLANÉ POPLACHY

Prvního dubna 1997 vstaly v Hesensku tisíce lidí o hodinu dříve, protože je místní rozhlas přesvědčil, že se letní čas rozšiřuje o další hodinu.

Rusové stejný den čelili zprávě, že ojeté vládní mercedesy jsou na prodej po 500 dolarech za kus. Do redakcí volaly stovky zájemců a žádaly bližší informace.

Deník Schweriner Nachrichten 1. dubna 1993 oznámil, že sňatky uzavřené na území bývalé NDR jsou považovány za neplatné, protože se často uzavíraly naoko, kvůli bytu. Pokyn, aby se na úřadech znovu zaregistrovali jako manželé, chtělo splnit několik set lidí.

Varování státního rozhlasu v kamerunském Yaoundé působilo věrohodně a hlavně naléhavě: Pozor, na předměstí řádí lev zabiják! Rodiče rychle svolávali děti a zabedňovali okna. Ulicemi projížděly nákladní automobily s po zuby ozbrojenými policisty, kteří pátrali po krvežíznivé šelmě, popisovaly agentury dění. Až večer rádio přiznalo barvu - apríl! Na apríla 1996 vydala ruská agentura ITAR-TASS zprávu, že poslanci ze Státní dumy začali pracovat na obnovení Varšavské smlouvy. Moskevský zpravodaj agentury ČTK informaci bez sebemenšího náznaku "aprílovosti" přebral a novináři i úředníci ministerstva zahraničí v Praze nad ní půl dne kroutili hlavou. Rádia ji vysílala jako smrtelně vážnou. "Z takových vtípků někdy může jít mráz po zádech občanům, kteří si neuvědomí, že jde o apríl," řekl pak ITAR-TASSu mluvčí ministerstva Karel Borůvka.

O tři roky dřív se předseda ruského parlamentu Ruslan Chasbulatov vztekal nad fotografiemi mramorem obložených komnat, které list Moskovskij komsomolec vydával za jeho byt. "To není žádný aprílový žert, ale další provokace Moskevského komsomolce," stálo v prohlášení, které kvůli tomu vydal Chasbulatovův úřad.

KAŽDÉMU CO JEHO JEST

Každá země má své - v Rusku je to třeba vodka (nealkoholická, perlivá...) nebo nověji Lenin (světoví módní návrháři šijí mumii nový oblek). Politici jsou z hlediska aprílu oblíbeni všude, v Británii se výběr rozrůstá o členy královské rodiny.

Dobré je vyhmátnout i aktuální téma - tak jedny německé noviny předloni napsaly, že 1. dubna bude Helmut Kohl na spolkovém kancléřství rozdávat euromince z čokolády.

Pěknou aprílovou příležitostí byla nemoc šílených krav. Když regionální časopis v jihofrancouzském Montaubanu oznámil, že město poskytne útočiště několika tisícům kusů nakaženého britského skotu, telefony se na radnici ani v redakci netrhly. Místní zemědělská komora článek okamžitě dementovala jako "buďto nevkusný žert, nebo záměrnou dezinformaci, která může pouze posílit oprávněné znepokojení veřejnosti".

MF DNES předloni čtenářům sdělila, že musíme vrátit zlato z Nagana, protože se ukázalo, že Dominik Hašek je Fin. V angličtině je apríl Dnem všech bláznů a Mark Twain o něm řekl: "Prvního dubna si připomínáme, čím jsme těch zbylých 364 dnů v roce."

Pozor, média mají apríl vlastně pořád!

Ž ádná spolehlivá "pravidla aprílu", podle nichž by se dala vymyšlená zpráva poznat, neexistují. Záleží na rafinovanosti novinářů a duchapřítomnosti čtenáře. Jsou sice pomůcky jako vytištění textu vzhůru nohama nebo použití zjevně vymyšlených jmen a názvů, ale takový záchranný kruh tisk hodí jen výjimečně. Navíc, obliba "aprílu" coby žánru stoupla natolik, že média s mystifikacemi nečekají jen na první dubnový den. Jako apríl běžně vypadají třeba silvestrovské fórky; a článek o důchodci Trachtovi, který zbohatl sběrem papírků s čárkovým kódem, vyšel v MF DNES dokonce 23. prosince 1998.

To už byla malinko rána pod pás. Předvánoční apríl? Desítky lidí uvěřily a začaly ruče střádat čárkové kódy, aby měly na vilu jako železničář na penzi Trachta. Týdny a týdny trvalo, než do redakce přestaly chodit dotazy typu "Slyšel(a) jsem, že jste psali o panu Trachtovi - tak jak to je s těmi čárkovými kódy?".

Druhá mírná podpásovka spočívala v tomhle případě v tom, že teprve za měsíc vyšla v novinách zpráva, že to celé byl vtip. Takový zdařilý apríl se ovšem sluší přiznat co nejdřív! Na druhou stranu, už léta vychází "apríl" každý čtvrtek v Magazínu DNES; ta rubrika se jmenuje Objev. Úplně první byl o tom, jak Jan Stráský vymetá noční lokály a vůbec žije zhýralým životem. Ministr vydal prohlášení, že to není pravda.

Časem se situace usadila a propírané osoby i čtenáři uznali, že není potřeba všemu věřit.

Ale i tak: po objevu "Petr Čermák je slušný chlapec a nemá na politiku žaludek" následoval telefonát: "Jo, to určitě, my ho tady dobře známe a to je pěkná kurva". Když vyšla fotografie Josefa Tošovského s tisícovkou v ruce ("Ohlašuji měnovou reformu a představuji vám novou pětisetkorunovou bankovku"), stovky lidí vyrazily nakupovat a do redakce dokonce volali dva obchodníci, aby poděkovali za zvýšení tržeb.

A propos: Doktor Ďumbier z nemocnice na Pasienkoch, který operoval Jožovi Rážovi půlku hlavy, shání dárce pro dárce Fera Macáka, který předtím zase věnoval svoji polovinu ve prospěch nebohého zpěváka.

Říkali to ve středu v pražském rádiu Limonádový Joe.