Je Aňa Geislerová opravdu těhotná?

Lucie Vondráčková oslavovala úspěch své desky Bumerang v usedlém modelu, který ale díky své barvě zvýraznil její ultra(ultra)štíhlou siluetu. Zpěvačka zvolila úzké černé šaty v kombinaci s bolerkovitým sáčkem a výsledek by se hodil spíše pro paní v letech, než pro mladou dívku s účesem i váhou vrabčáka. Lucie by přitom mohla popustit uzdu fantazie a obléci svoje drobounké tělo do něčeho výstřednějšího a barevnějšího, aby měli lidé šanci zaregistrovat kromě hlavy i něco dalšího.

Na křtu DVD Kráska v nesnázích nechyběla herečka Aňa Geislerová, jako vždy oblečená osobitě s inspirací v současných trendech. Černá tunika je skvělá a Aňa v ní může vyrazit jak na procházku s Brunem, tak na večerní akci. A poznali byste vůbec, že je herečka těhotná? K dlouhému topu si držitelka mnoha Českých Lvů oblékla pohodlné džíny a balerínky - takovou uniformu pro ty, kteří chtějí být in a vypadat dobře. Možná bych ale zvolila trošku výraznější korálky.

Tady vidíme, jak se takové černé šaty nosí. Zpěvačce Tereze Duchkové na premiéře muzikálu Limonádový Joe jednoduchý model s výstřihem 'akorát' slušel a špičaté botky mu daly patřičnou 'šťávu'. Tereze, jako poměrně výraznému typu, svědčí i jednodušší účes a nenápadný make-up. Mňam!

