Jděte s rodiči, ale také proti nim

Jako malého vás doma oblékali velmi netradičně - coby Elvise, Tarzana nebo Beatles. Co si o takových rodičích může kluk myslet?

Za slavné hvězdy mě maminka s babičkou maskovaly jen na různé pěvecké soutěže, které byly tehdy v módě. Táta už u toho nebyl - odešel, když mi byly tři roky. Jak jsem se na to tvářil já sám, už přesně nevím, ale určitě to pro můj budoucí život hrálo nějakou roli. Jinak bych ve třinácti nehrál s kapelou a později se ani nezačal zajímat o módu. I když své dětství celkově považuju za šťastné, je pravda, že vlastní děti bych nikdy takhle nemaškařil.

Stalo se vám někdy, že jste se za rodiče styděl?

To nikdy. I když nás otec opustil, vždycky jsem zůstal hrdý na to, že jsem po něm poloviční Červený Indián. Moje matka je zas pro mne výjimečná tím, jak své nesčetné nápady - je totiž nesmírně činorodá a impulzivní - dokázala dotáhnout do konce a za svými názory si stát. Pořád ji moc miluju. Koho postrádám, to je babička a děda. Zato jen málokdy myslím na otce.

Zaslouží si rodiče od dětí úctu a bezpodmínečný respekt?

Úctu určitě, pokud svým dětem dokážou zajistit šťastné a bezpečné mládí. Zároveň jim ale musí nechat právo nesouhlasit. Proti rodičům je totiž možné, a dokonce správné, se za určitých okolností bouřit. Tahle doba revolty má ale smysl jen tehdy, když něco může změnit k lepšímu.

K čemu je taková vzpoura dobrá?

Tyhle úlety pomáhají poznat sebe sama, najít se. Pamatuju si to sám u sebe, a proto se snažím totéž podporovat u svých dětí. Synům je dvanáct a jeden rok, dcerám jedenáct a osm, takže už vím, o čem mluvím.

Nevyčítají vám někdy, že je kvůli práci zanedbáváte?

U firmy dobře vědí, že rodina a děti jsou u mě na prvním místě. To, že jsou největším darem v mém životě, nechápu vůbec jako frázi. Zlobím se na ně jen málokdy - to když se chovají sobecky, nevděčně nebo chamtivě, ale to bývá zřídka. Spíš se spolu pošťuchujeme, než bychom se na sebe naštvali. Snažím se jim vštípit to nejdůležitější: že nikdy nemají souhlasit s tím, o čem nejsou stoprocentně přesvědčeni. V naší rodině prostě neplatí, že rodiče mají vždy pravdu, protože ji zkrátka vždycky nemají.