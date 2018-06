Jazzman Kerndl přežil svou smrt

9:54 , aktualizováno 9:54

Český Sinatra, jazzman Ladislav Kerndl dvakrát přežil klinickou smrt. "Třicet dní jsem nemohl vůbec nic sníst. Umíral jsem hlady a tehdy se to stalo. Stál jsem v čele postele, na které leželo moje tělo. Najednou mě nic nebolelo, bylo mi hrozně fajn. Táhl jsem tu postel se svým tělem do tunelu plného bílého světla, který příjemně bzučel. Všechno bylo moc milé, jen ještě kousek… To není možné, řekl jsem si. Ta noha támhle je přeci moje a já s ní musím pohnout!" Pohnul a vrátil se z tunelu zpátky.