Herec Statham se zasnoubil s modelkou mladší o 20 let

Hvězda filmů Kurýr, Postradatelní či Rychle a zběsile Jason Statham, pořídil své drahé polovičce prsten s velkým diamantem. Rosie se s ním pochlubila poprvé na červeném koberci, když přišla na předávání cen Zlatých glóbů v Beverly Hills.



Rosie je téměř o hlavu vyšší než její snoubenec a o dvacet let mladší. Podle všeho jim to ale stále skvěle klape. O svatbě zatím nejsou známy žádné informace. Rosie se však před časem nechala slyšet, že by se jí líbila velká svatba se spoustou přátel a celou rodinou.

Zároveň se také nabízí otázka, zda krásná modelka bude chtít rodinu a na čas tak odstaví svou profesi na druhou kolej.

Rosie Huntington-Whiteleyová je anglická modelka a herečka, která je známa především díky spolupráci se světoznámou značkou Victoria’s Secret. Kromě toho také zazářila v roli Carly Spencerové ve filmu Transformers 3, poslední části filmové trilogie Transformers.