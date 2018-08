Mám za sebou experimenty s muži, přiznal Jason Mraz

„Christina mi kdysi velice pomohla v tom, abych si ujasnil, jak to vlastně je s mou sexuální orientací. Byl jsem zmatený a s muži jsem experimentoval i ve chvíli, kdy jsem už trávil většinu času se svou budoucí ženou a chtěl se oženit a usadit,“ říká Mraz v rozhovoru pro magazín Billboard.



„Říkal jsem si: Wow, znamená to snad, že jsem gay? Žena mi ale pomohla ujasnit si, co moje náklonnost k mužům znamená. Pojmenovala to Two Spirit. Indiáni tak nazývají členy LGBT komunity a ty, kteří jsou schopni milovat stejnou měrou muže i ženy. Moc se mi to líbí,“ vysvětluje Mraz.

V červnu, který je označován jako měsíc hrdosti a probíhají v něm oslavy celého spektra sexuality, zveřejnil Mraz báseň obsahující slovní spojení ‚I am bi your side‘.

Už v roce 2005 přiznal Mraz v rozhovoru pro magazín Genre, že je vztahům s muži otevřený. „Zatím za sebou nemám sexuální zkušenosti s jinými muži. Pokud ale přijde ten pravý, určitě se něčemu takovému nebráním,“ řekl tehdy hudebník.

„Měl jsem přítele gaye, se kterým jsem trávil čas snad každý den. Stali se z nás nejlepší přátelé. Trvalo to celé tři měsíce, než mi došlo, že spolu vlastně chodíme!“ přiznává Mraz.



„Těsně předtím, než jsem se přestěhoval do Kalifornie, mi ten milý kluk dal opravdu intenzivní polibek na rozloučenou. Nic takového jsem předtím nezažil. Bohužel měl ale víc vousů, než mi bylo příjemné,“ dodává muzikant.