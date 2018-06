Líbila se mi Samantha, chtěl bych ji za partnerku, říká Jason Lewis

10:28 , aktualizováno 10:28

Kdyby si měl herec Jason Lewis (43) vybrat nějakou z hrdinek seriálu Sex ve městě za partnerku, byla by to Samantha Jonesová, kterou hrála Kim Cattrallová (58). Jeho seriálová přítelkyně by pro něj byla ta pravá.