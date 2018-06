Kylie Minogue mi dala kopačky po telefonu, prozradil Jason Donovan

Jason Donovan a Kylie Minogue hráli v seriálu Neighbours (Sousedé) a pár společně nazpíval i píseň Especially For You.

Kylie Minogue a Jason Donovan se vzali jen v seriálu Neighbours (1988).

"Byla první, do které jsem se skutečně zamiloval. Chtěl jsem se s ní oženit," řekl zpěvák v rozhovoru s moderátorem Piersem Morganem.

Donovan si ale později uvědomil, že jejich vztah skončí. Důvodem byla i jeho žárlivost, protože se Kylie začalo víc dařit v kariéře. Zpěvačka si pak našla milence, lídra kapely INXS Michaela Hutchence a s Donovanem se rozešla v roce 1989. Konec vztahu mu oznámila po telefonu.

"Pro muže je složité vyrovnat se s tím, že se s ním rozešla žena, navíc někdo jako ona. Nesl jsem to těžce," přiznal zpěvák.

Právě Donovan prý vzal svoji přítelkyni poprvé na koncert INXS a od té doby, co ho Kylie opustila, už na jejich vystoupení nikdy nebyl. Hutchence zase Donovanovi v roce 1995 zachránil život. Když se předávkoval na narozeninové oslavě Kate Mossové v klubu Viper Room v Los Angeles, lídr australské kapely mu vzal drogy a přivolal lékaře.

Jason Donovan prý s drogami nadobro skoncoval, když v roce 1998 potkal svoji ženu Angelu Mallochovou. Vzali se o deset let později na Bali a mají spolu tři děti, dvanáctiletou Jemmu, jedenáctiletého Zaca a roční Molly.