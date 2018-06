Jasnovidec viní Ládina a dalšího muže

"Muž v pozadí je silné postavy, nosí krátké černé vlasy a brýle s masivními obroučkami, jako ze šedesátých let. Je mu mezi 38 až 45 lety. Jeho totožnost však zatím neumím přesně určit. Také jsem přesvědčen, že Usáma bin Ládin měl s prezidentem Georgem Bushem nějaké nevyřízené účty velmi osobního charakteru," věští Wszolek.



Ostravský jasnovidec, se domnívá, že útokem na Světové obchodní centrum a na areál ministerstva obrany ve Washingtonu nebezpečná situace zdaleka nekončí. "Určitě se ještě něco chystá. Silné nebezpečí vnímám do konce příštího týdne a pak se časový horizont možných katastrof posunuje až do února příštího roku.



V ohrožení vidím především americké pobřeží, na němž vnímám symbolicky sudy - snad by mohlo jít o poškození pitné vody. Dalším možným cílem jsou atomové elektrárny, ale úplně největší nebezpečí hrozí dětem. Další útoky, připravené miliardářem Ládinem, by se měly soustřeďovat právě na oblasti, v nichž je vysoká koncentrace dětí - lunaparky, školy, nemocnice," věští Wszolek.



Co se týče České republiky, je jasnovidec přesvědčen, že panika není na místě. "V mezinárodním konfliktu se sice angažovat budeme, ale bezpečnost našeho státu v žádném případě není bezprostředně ohrožena," dodává Wszolek.