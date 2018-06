Jasmina Alagič: Rytmus mě dělá ještě šťastnější, než mi bylo dopřáno být

„Opravdu jsem si řekla, že to tu námi nebudu spamovat, že jednou za čas možná něco přidám a hotovo, aby to lidi moc nepobouřilo. Ale pak se dívám na Instagram a vidím tu tolik šťastných zamilovaných párů, jejichž fotky mi vykouzlí úsměv, že si říkám, v čem jsme my jiní? Vůbec v ničem! Takže zde je moje osmahnutá láska, která mě dělá ještě šťastnější, než mi už tak bylo dopřáno být, a já si to abnormálně užívám a hlavně si toho vážím,“ napsala v příspěvku moderátorka.

Byl to ovšem Rytmus, který šel koncem května s kůží na trh. „I když nejsem povinen se zpovídat o tom, s kým se potkávám, s kým kamarádím atd., tak tady máte mé vyjádření. Miluji Jasminu Alagič, přejte nám,“ napsal hudebník na Instagramu.



Moderátorka SuperStar Jasmina Alagič je Slovenka s bosensko-maďarskými kořeny. Do showbyznysu postoupila z finále Miss Universe Slovenska roku 2009.



Rytmus a Dara Rolins oznámili rozchod v březnu. Zpěvačka pak přiznala, že iniciativa říct finální ne přišla z její strany.

„Asi proto, že jsme v tom tempu běželi každý sám. A když jdete moc vedle sebe, taky to není dobré. Potkávat se jen večer doma, míjet se... K rozchodu jsem se odhodlávala dlouho. Pocity jsme měli určitě obdobné, cítili jsme to oba, ale iniciativa říct finální ne přišla z mojí strany,“ uvedla Dara Rolins pro Magazín DNES.