Kretschmerová musí kvůli muzikálu na hodiny zpěvu, Chýlkovou čeká tanec

„Už jsem si objednala několik hodin u profesorky zpěvu, protože jsem se s popíkem zatím moc nesetkala, já si jedu ty svoje opery a operetky," říká Jaroslava Kretschmerová, která v muzikálu dostala roli spisovatelky Rosie. A i když se na tuto roli perfektně hodí, sama přiznává, že k Abbě a její hudbě si cestu musí teprve najít. V osmdesátých letech totiž vybočovala od svých vrstevníků a víc než Abbu poslouchala operu a bigbeat.

To Petr Kotvald na rozdíl od Kretschmerové na Abbě doslova vyrůstal. „Tohle byla hudba mého dospívání, třeba Beatles mě úplně minuli. Abba mě ovlivnila, já sám jsem dělal taneční muziku," vzpomíná Kotvald, který se muzikálům rovněž vyhýbal.

„Neměl jsem do teď pocit, že bych do něčeho chtěl jít. Když vás osloví český autor s původním muzikálem, který se jede od nuly, čeká vás s ním velká cesta a není jisté, jestli se to vůbec povede a budou chodit lidi. Ovšem tohle je sázka na jistotu,“ pochvaloval si Kotvald.

Ivana Chyýlková a Pavel Vítek

Na pódiu se tak potká i s Ivanou Chýlkovou, která se nejvíc těší na tanec. „V pondělí jsme měli mít první taneční zkoušku a zrušili to. Asi tuší, že jsme hrozně dobře pohybově nadaní, takže to nepotřebujeme,“ smála se Chýlková, podle které.osmdesátá léta byla pro ni zlatým věkem. „Když jsem byla mladá, byla jsem nadšená, že můžu v té době žít. Libovala jsem si, jak je ta móda nádherná. Dneska to vidím jako jedno z nejhorších období vůbec. Katastrofa. Bez trvalé jsem byla úplná nula a zvonové kalhoty z Tuzexu byl vrchol rozkoše,“ dodala Chýlková.

Česká verze Mamma Mia! bude mít premiéru v prosinci. V hlavních rolích se objeví Alena Antalová, Leona Machálková či Sabina Křováková.