Jaruš z Kouzelníka: Nemám nohy, ale cítím se zdravá

Jaroslava Hanušová se herectví dlouhou dobu úspěšně vyhýbala. A to i přesto, že ji už v Lidové škole umění učitelé naznačovali, že by si přihlášku na DAMU podat klidně mohla. Stejně jako to udělal její kamarád z LŠU Jiří Lábus, se kterým zůstali přátelé celý život.

„Recese nás provázela celým životem. Jezdili jsme třeba takzvané tajné závody, kdy vyrazilo několik aut a plnily se různé úkoly. Třeba jsme museli zajít na okrsek VB a vynutit si tam potvrzení o pokutě. Nebo přerušit nějakým způsobem prohlídku na zámku Jemniště. Tehdy tam prováděla mladá hezká studentka, a Karel Roden, který s námi taky jezdil, k ní přišel a v knížecí ložnici se jí hezky nahlas, aby to všichni slyšeli, zeptal, jestli by se s ním nevyspala. A ona na něj vytřeštila oči a řekla: A kam dám ty lidi?“

Jiří Lábus byl také ten, kdo po letech Jaroslavě Hanušové nabídl roli Jaruš v televizní show Možná přijde i kouzelník. Ještě v průběhu natáčení Kouzelníka pak začala dostávat nabídky na televizní a filmové role. Objevila se ve filmech jako Requiem pro panenku, Výlet, Líbáš jako Bůh a další a herectví se věnovala až do té doby, než začala mít zdravotní potíže.

V roce 2013 přišla herečka kvůli cukrovce o obě nohy. I tehdy ji podpořil Jiří Lábus s nezbytnou recesí, kdy společně s Petrem Čtvrtníčkem uspořádali dražbu její boty, a přispěli tak Jaroslavě Hanušové na koupi invalidního vozíku (více čtěte zde).

Jaroslava Hanušová

„Nemám nohy, ale jinak se cítím zdravá,“ svěřila se v prvním velkém rozhovoru, který poskytla Magazínu DNES, a ve kterém vzpomíná především na veselé zážitky z dob, kdy bylo těžké odhadnout, co je realita, a co je zase nějaký vtípek nebo recese Jiřího Lábuse.

Podívejte se, jak Čtvrtníček s Lábusem kupují Hanušové nohu: