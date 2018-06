Jaroslav z BB očima kamaráda

Mezi fotbalisty má ostatně spoustu příznivců. Rozhodně mezi těmi ze Sokola Štíty. Chytá za fotbalový klub, který letos postoupil do krajského přeboru. S jedním z fandů tohoto sportu, dnes hrajícím už jen za „staré pány“, se zná patnáct let.

„Tenkrát jsem se do Štítů přistěhoval. S Jardou jsme se poznali právě díky fotbalu. Díky němu jsme teď taky postoupili. Je kus chlapa, když se tam postaví, nikdo nemá šanci. Ne nadarmo má mezi fotbalisty přezdívku Valderama podle kolumbijského borce Carlose Valderamy. Já mu jinak říkám Jarda, Jarin nebo Jarouš.“

Dalo se prý tak trochu počítat s tím, že se do podobné soutěže přihlásí. „Je to vůdčí osobnost, schopný organizátor, uspořádal nám spoustu turnajů ve fotbale. Tmelí kolektiv a myslím, že si dovede získat lidi. Akorát mám pocit, že v tom domě do toho jaksi moc jde. Když tam byl v týdnu psycholog, jmenoval svůj typ na vyřazení. Řekl, že to bude podle něj nějaká vůdčí osobnost. Tak nevím, kdo by to měl být,“ přemítá Holly.

Coby učiteli to podle Hollyho Jardovi pálí, má znalosti, které se snažil zúročit ve spoustě soutěží, například v soutěži Nejslabší, máte padáka, v Riskuj, v Gladiátorovi i v soutěži Čtyři v obraze. „Určitě nějakou tu sebedůvěru dávno měl. Mně osobně se líbil už v neděli, když to začalo. Jak vylezl sebevědomě z toho mercedesu, měl ohromné charizma. To byla bomba. Otázka je, jak probíhají další dny, pak už se pomalinku každý vybarvuje. První dojem ale udělá hodně,“ míní Holly.

Jedna z prvních věcí, které Jaroslav v domě Velkého bratra udělal, byla, že se opil. „My se nasmáli. Pijou ale všichni, i reprezentanti, za to bych ho neodsuzoval,“ brání uvolněnou náladu svého kamaráda Holly. Děti ho však podle jeho slov mají v oblibě.

„Moje určitě. Učil nejstaršího kluka tělocvik, pak měl ještě nějaký předmět, ale nevzpomenu si jaký. Kluka vychoval po fotbalové stránce, učil ho tenis, fandil mu. I mně moc pomohl třeba se stavbou baráku nebo mi vozil syna na fotbal. Já vzal zase někdy jeho syna, je to po něm šikovný fotbalista. Dokonce ho teď chtěli do Sigmy Olomouc. Sice se tam nakonec nedostal, ale je pořád v hledáčku. Prostě jsme si vycházeli vždycky navzájem vstříc. Nemůžu proti němu říct půl špatného slova,“ tvrdí Holly.

Ofotbale a sportu mluví Luděk Holly s chutí, když se stočí řeč na ženy, už tolik sdílný není. „Tak to vám nepovím. Třeba něco dopadne, nikdo neví. Už jsem o něm četl, že má zkušenosti se skupinovým sexem,“ směje se.

A jak vidí jeho šance? „Nevím. Myslím si, že by se neměl chovat jinak. Proč? Je takový, jaký je. Jen aby nevadil těm ostatním. Třeba si polezou na nervy. Každý má jinou povahu. Těžko říct, jak se to vyvine. Může vypadnout první, nebo deset mega doveze domů. Já bych mu ty peníze přál. Určitě by proběhla oslava mezi fotbalisty.“

