Jaroslav z BB chce zpět do školy

Poměrně oblíbený jedenačtyřicetiletý učitel tělocviku z vesnice Štíty musel dům během deseti minut opustit. Porušil pravidla.

Při návštěvě lékaře byl Jaroslav svědkem toho, jak se sestřičky bavily o tom, že tehdy čerstvě vyloučený Filip je nezvěstný. Když se pak do domu vrátil, zmínil se před spolusoutěžícími o tom, co slyšel.

* Podle vašich reakcí jste s výrokem Velkého bratra zprvu nesouhlasil. Nebo to trvá?

Samozřejmě! Nesouhlasím s tím způsobem, jakým to bylo udělaný.

* Vy jste ale říkal kolegům v domě, co se dělo venku, a to se nesmí...

... já jsem řekl větu, kterou jsem zaslechl. Ta neměla žádný praktický význam. Navíc - a to jsem řekl už v neděli - chtěl jsem udělat radost Leně. Jedna věta o Filipovi - to bylo všechno. Kdyby to nechtěli, po prvním slově by mě zarazili a zavolali do Zpovědnice. Ale asi to potřebovali!

* Chcete říct, že tohle rozhodnutí bylo nečisté?

Já bych to tak nenazval. Velký bratr rozhodl - Velký bratr udělá.

* Vracíte se do normálního života. Co teď budete dělat?

Já doufám, že se po nějaké době vrátím do školy. Za měsíc, nevím. Rozhodne vedení školy.

* Vaše pochybnosti znamenají, že byste se také nemusel vrátit? Měl k vám někdo nějaké výhrady kvůli účasti v soutěži?

Když se podíváte, jakým způsobem lze manipulovat s některými sekvencemi, tak je velmi jednoduché prezentovat člověka ve velmi negativním světle. Stejně tak je jednoduché prezentovat člověka ve velmi pozitivním světle. Vzhledem k tomu, že pocházím z venkova, je nutné si uvědomit jednu věc: každý vidí to, co chce vidět.

* Co byste dělal, kdybyste nenastoupil ve škole?

Byl bych na podpoře.

* Nemáte šanci sehnat jinou práci?

Teď to opravdu neřeším. Šel bych asi na pár měsíců na podporu a pak bych se pokusil najít zaměstnání, samozřejmě ve stejném oboru. A patrně mimo bydliště, pokud by to nedopadlo u nás. Ale já věřím, že to dopadne.

* Už jste mluvil s někým ze svých nejbližších?

Hned v neděli večer jsem mluvil s rodinou. Vypadá to, že já jsem se měl podstatně lépe než oni.

* Narážíte na reakce okolí?

Ne okolí, ale ta prezentace, nějaké anonymy... I když novináři na mě nemohli nic najít. Nakonec mě i pochválili, lidé z mého okolí byli na mě hodní. Když mě označili i za jednoho z favoritů, tak mě způsob odchodu mrzí o to víc. Poslední věc, kterou jsem si uvědomil, je to, že jsem tímto přišel o jakýsi bonus. Byla by to dobrá náplast pro rodinu. Mohla z toho mít nějaký užitek, jde především o ni. Ne o mě.

* S čím se vracíte domů?

S dobrými pocity. (smích) Prožil jsem nádherný měsíc, a jak už jsem říkal, ti, co mě znali, zůstanou stejní. Vracím se v klidu. Ovšem mentalita lidí ve městě je podstatně jiná, než mentalita lidí na venkově. Včerejší noviny jsou ve městě nejstarší věc na světě. U nás na vesnici jsou ale i měsíc staré noviny ještě pořád aktuální, když se týkají někoho z regionu.