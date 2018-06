Sedmdesátník Jaroslav Uhlíř: Snídám ovoce a neřídím auto

„Nikdy jsem neřídil, ani nemám řidičák a dneska by mi ho ani nedali. Ale já bych byl špatný řidič. Já ani nevím, na co je která páčka a ani to nechci vědět,“ říká Jaroslav Uhlíř.

Impulsovi Jaroslav Uhlíř byl hostem ranního vysílání Rádia Impuls.

Na dovolené proto jezdí převážně vlakem, ale pravidelný výlet do Lipska už se mu zdá příliš dlouhý. „Mám takovou trasu už asi šest let do Lipska, ale letos jsem tam byl naposled. Už tam jezdit nebudu, protože jsem kouřil takové německé cigarety, ale už jsem začal kouřit lehčí, tak už tam nemusím jezdit. Navíc jezdíme vlakem a to trvá čtyři hodiny, tak jsem si říkal, že to radši zůstaneme u nás,“ říká Uhlíř.

Cigarety jsou jednou z jeho neřestí, ale vyrovnává to zase zdravou snídaní. „Snídám už 27 let ovoce. Vyšla kniha Fit pro život, to jsem tehdy jezdil se Šípem. Všichni jsme se dali na to ovoce, všichni odpadli a jen já vydržel. Oni říkali, že je těžké kupovat pořád ty grepy a jablka, že je lepší dát si loupák a kakao,“ prozradil skladatel, který je dvojnásobným dědečkem a vnučku Emilku dal i na obal svého posledního alba.



Jaroslav Uhlíř s vnučkou Emilkou na obalu desku Dětem a dospělým

V rámci svého jubilea vydal dvě desky, jednu pro děti a druhou pro dospělé (více čtěte zde). Současnou popmusic Uhlíř neposlouchá, dává přednost vážné hudbě. Ale jeho nejoblíbenějším zpěvákem je Tomáš Klus. „Kdysi jsem mu předpovídal dlouhou kariéru, ale sekl jsem se o tři roky,“ říká Uhlíř.