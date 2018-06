Jaroslav Dušek je vegetarián

"Miluji slunce, měsíc a hvězdy," svěřil se Dušek. "Z vesmíru cítím teplo, světlo a energii." Na astrologické věštby však herec příliš nevěří. "Nemyslím si, že z horoskopů lze předpovědět budoucnost," domnívá se umělec. "Ve hvězdách lze však najít souvislosti, které ovlivňují život každého z nás."Vedle zájmu o astrální energie Jaroslav Dušek věnuje každý den tělesným i psychickým cvikům, které vycházejí z východní filosofie. "Dokonale mi to pomáhá k udržení kondice a soustředění," vysvětlil herec.Dušek tak každé ráno i před každým divadelním vystoupením protahuje své tělo, procvičuje dýchání či provádí složité cviky k posílení různých částí těla. "Ke správnému cvičení patří i dobrá životospráva. Nejím maso, nekouřím a k mým nejmilejším nápojům patří zelený čaj," dodává herec.Na divadelních prknech pak Jaroslav Dušek většinu svých fandů doslova překvapí. Jeho Divadlo Vizita je totiž čistou improvizací ve stylu Duškova učitele, slavného Ivana Vyskočila. Představení vzniká až na jevišti a lidé tudíž nevědí, co se odehraje v příští minutě. "Diváci pravděpodobně očekávají učitele z Pelíšků nebo podobnou roli," prozradil Dušek. "Vizita je o něčem jiném. Někteří návštěvníci tak v polovině odcházejí a zlobí se na nás. Mrzí mě to, ale Vizita je prostě taková."Duška mohou diváci opěz vidět na filmovém plátně. V novém filmu Bohdana Slámy Divoké včely se hraje po boku Táni Vilhelmové nebo Pavla Lišky v roli hajného. "Příští rok mě uvidí lidé v dalším českém filmu Národ sobě," dodal Dušek.