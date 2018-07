Rád jím pampelišky a růže. Baví mě nezpracované syrové věci, líčí Dušek

Jaroslav Dušek hraje ve filmu Úsměvy smutných mužů, který je právě v kinech a který pojednává o boji s alkoholem. Herec prozradil, že on sám nikdy alkoholu nepropadl. „Stalo se, že jsem pil alkohol, a to se potkáte s tím démonem. Ale nikdy to nevypadalo tak, že nevstanu, že bych měl nějaký problém, že bych se měl léčit,“ řekl.

Herec zavzpomínal na to, jak se kdysi rozhodl na rok abstinovat a nakonec z toho bylo let několik. „Máme kamarády, kteří nepili žádný alkohol. Vždycky, když jsme se potkali, tak my pili víno a oni čaj. A mě zaujalo to, že se baví a že to nikomu nevadí. Tak jsem si řekl, jaké to je bavit se bez alkoholu a že to taky zkusím na rok. Nakonec z toho byly tři roky a byl to vnitřně ohromný pocit,“ prohlásil na Impulsu.

Herec je známý svým netradičním způsobem života a pochlubil se, že je majitelem hliněného domu. „Staví se to podle systému SuperAdobe. Je to systém, kdy stavíte podle toho, co máte na pozemku. Já tam měl písek, slámu a jíl, do toho se přidal cement a vznikla kruhová stavba s klenbou a bydlí tam Renata Němcová už šest let, protože je tam nádherně,“ řekl.

Dodal, že i když jsou pro něj alternativní věci zajímavé, nemá například žádný unikátní jídelníček. „Třeba dneska jsem snídal normální plněnou housku v kavárně. Rád jím pampelišky, růže. Mám radši syrové věci, nezpracované,“ uvedl Dušek, který často chodí bez obuvi. „Bos jsem vždy, ale někdy jsou nohy strčené výjimečně v botách. U nás v Černošicích chodím bos se psem na procházky lesem. Do města si nejčastěji obuji Achilles pantofle. Ty nosím i v zimě, ale bez ponožek. Moje vnoučata chodí bosky také velmi často.“