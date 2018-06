Jaroslav: Big Brother nakonec zvítězí

ODPOVĚDI JARDY ZDE

Jaroslav do poslední chvíle nic netušil, zpráva o jeho odchodu přišla jako blesk z čistého nebe a Jarda byl v šoku.

"Ušili jste na mě boudu. Vždyť jsem nic neudělal," zkoušel se v neděli večer hájit, ale Big Brother mu pustil záznam, jak po příchodu od lékaře vypráví spolubydlícím některé podrobnosti, které se venku dozvěděl o Filipovi Trojovském.

(Trojovský v té době už v domě nebyl, diváci ho vyřadili jako prvního, ale ukázalo se, že hodně z nich mu poslalo hlas ve snaze ho udržet ve hře a netušili, že ho tím naopak vyřazují. Nova poté změnila negativní hlasování na pozitivní a nechala veřejnost znovu hlasovat, zda se má Filip vrátil. Přáli si to, a tak je Trojovský už druhý den zpátky.)

"Porušil jsi pravidlo číslo 1 - žádné informace z venku. To, co jsi u lékaře slyšel, sis měl nechat pro sebe," poučil Nýdeckého Bratr i moderátoři Lejla s Leošem. Nelíbilo se mu to, možná i proto, že zatímco Filip byl první týden za porušení pravidel jen nominován a o jeho vyřazení měli rozhodnout diváci, tentokrát vzal Bratr spravedlnost jen do svých rukou, divák nedivák.

Šampus vůbec nepiji

Jedenačtyřicetiletý učitel a vášnivý fotbalista ze Štítů na Moravě se do povědomí diváků se zapsal hned po první noci v domě, kdy vypil sedm lahví šampaňského. Podle toho pak ostatně také vypadal.

"Každý vidí, co vidět chce, spousta lidí mi psala, že se hrozně nasmáli a mají to nahrané, záleží na úhlu pohledu. A co se týká takzvaného pití, šampus nepiji vůbec a po sportu piji pivo desítku v celkem rozumné míře, ale samozřejmě, že občas se stane něco víc ...," odpověděl Nýdecký čtenářům.

A co říká vyřazený soutěžící konkurenční a divácky úspěšnější reality show VyVolení? "Ta sledovanost se otočí a nakonec BB zvítězí. Věřte mi, já jsem paradoxně ukázal hned v úvodu, jak by to mělo v reality show vypadat a je vidět, že si berou příklad," zavtipkoval na závěr Jaroslav.

