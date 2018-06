VIDEO: Jágr, jak ho neznáte. V nové reklamě si zahrál na sexy modela

Hokejista nafotil novou kampaň v Americe a o snímky se postaral uznávaný slovenský fotograf Braňo Šimončík. Zarostlý Jágr na fotografiích pózuje v autě, na schodech starého domu a také v posteli. Reklama se objeví v Čechách i na Slovensku a hokejista prozradil, že popularita mu moc nevadí.

„Všechno má své pro a proti. Záleží na situaci. Popularita a to, že jsi klenotem pro národ a fanoušky, je takový bonus. Ocenění, že děláš něco, čeho si lidé váží. Pokud by mi to bylo protivné, tak by se mi ani nelíbila moje práce. Je to spojené s tím, že tě lidé respektují a vzhlíží k tobě. Malé děti tě berou za vzor, máš určitou zodpovědnost a musíš se podle toho chovat,“ říká hokejista s tím, že si na svém vystupování dává záležet.

„Někdy nemáš vůbec na nic náladu, řešíš své problémy a musíš kontrolovat své emoce, nedávat nic najevo. To bývá hodně těžké a ne vždy se mi to povede. Fanoušek mě potká třeba jen jednou a vím, že podle mé reakce si mě bude pamatovat celý život. Někdy prostě není druhá šance, takže je nutné si uvědomovat, že máš zodpovědnost za své chování a názory, které někomu ovlivňují život.“