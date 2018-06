Jaromír Jágr veřejně přiznal, že miluje modelku Kopřivovou

Jaromír Jágr vzbudil zájem veřejnosti hlavně příspěvkem, kde se vyfotil jiným mobilním telefonem, než jaký propaguje v reklamě (více zde). A právě k celé kauze se na svém profilu na sociální síti vyjádřil.



„Pro všechny „kritiky“, co nechápou, že člověk může mít vícero telefonů. Že i když děláš reklamu na pivo, tak se občas musíš napít vody, jinak by se z tebe stal alkoholik. A že když se jednou vyfotíš s jinou (opice a iPhone), tak to neznamená, že jsi přestal milovat tu svoji (Veronika a Huawei),“ napsal Jaromír k fotografii.

Konečně tak veřejně naplno přiznal, že Veroniku miluje. Kopřivová se o Jágra vzorně stará a peče mu. Starost o domácnost si užívá a vše komentuje tím, že je přítelkyní na plný úvazek.

„Uklizeno, nakoupeno, napečeno, odcvičeno,“ napsala Veronika pod jednu ze svých fotografií, kde se opaluje u bazénu.