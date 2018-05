Myšlenky v případě sexuální energie musíte ovládnout, míní Jágr

Alkohol nepije, protože mu nechutná. Drogy v životě nezkusil a říká, že ani neví, jak vypadají. Další neřesti, jako jsou nestydaté myšlenky a sex, se snaží mít pod kontrolou.

„V tomto případě mohou být podobné myšlenky daleko silnější u dvacetiletého člověka než u chlapa, kterému je pětačtyřicet. Navíc ty myšlenky v případě sexuální energie musíte ovládnout. Ne aby ty myšlenky řídily vás. Nejsem ideální, takže netvrdím, že to sám dokážu,“ přiznal Jaromír Jágr.

V osmém přikázání Desatera se říká „nepokradeš“. Podle některých se za to dá považovat i „odpírání spravedlivé mzdy“. Podle hokejisty se ve sportu opravdu často stává, že mzda je pro někoho nespravedlivá.

„Jasně že jo. Ale nejlepší hokejisté jsou přeplacení. Myslím to tak, že když srovnám naše platy se mzdou doktora, který zachraňuje životy, tak jsme nesmírně přeplacení. Lékař je důležitější než my, ale někdy bývá nedoceněný. Mluvím o doktorech, ale i učitelích či lidech, kteří zachraňují životy. Je to hrozně nespravedlivé, kolik někdy berou,“ míní sportovec.

„Na druhou stranu v NHL chodí na hokej hodně lidí a platí za lístky velké peníze. Proto mají hokejisté i velké platy. Kdyby diváci nechodili, tak tolik nevyděláme. Jak se říká – chléb a hry.“

Jaromír Jágr

Ve speciálním čtvrtletníku časopisu Prima ZOOM, který je věnován hrdinům a padouchům Česka, se Jágr rozpovídal i o hněvu. Podle něj je to energie, která se nedá zničit. Ani při hádce nezmizí, jen se rozdělí.

„Snažím se na lidi nezlobit. Každý dělá chyby, já se to snažím nějak pochopit. Když jste na někoho naštvaný, tak ten druhý o tom často ani neví, zatímco vy tím sám sebe ničíte. Kdybych to měl přirovnat k hokeji, tak hněv je jako závaží, jako těžká vesta, se kterou někdy trénuji. Skončím na ledě a odložím ji, je to pryč. Byl jsem v březnu na filmu Máří Magdaléna a v něm se Ježíš ptá: Jak se ti žije s tím hněvem? Hněvem ubližujete jen sám sobě,“ dodal.