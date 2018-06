Až budu mít děti, s hokejem skončím, říká Jaromír Jágr

„Když budu mít dítě, skončím s hokejem. Nedokážu dvě věci najednou a ani si nemyslím, že by to bylo správné. Jsem maximalista a když něco dělám, tak to nechci dělat jen jakože. Hokej nedělám jako práci, hraju ho proto, že v něm chci být nejlepší. Když budu mít děti, chci se jim věnovat a mít na ně čas. Ne vidět je jednou za dva týdny,“ řekl hokejista v rozhovoru s názvem Tentokrát je to jiný. „Já se dítěti nebráním, ale bál bych se toho, že kdybych měl děti a zároveň hrál hokej, budu jednu z těch věcí šidit.“

Jaromír Jágr tvoří s Veronikou Kopřivovou pár už několik měsíců. Vztah nejdřív tajili, potvrdili ho až letos v únoru a společně se pak vydali také na filmový festival do Karlových Varů (více zde).

Hokejista už dříve prozradil, že bývalá finalistka České Miss a kadeřnice o něj s láskou pečuje, vaří a peče mu zdravá jídla.

„Furt přicházíš s něčím novým. Dám ti příklad: Vždycky jsem měl rád bábovky, ale teď si už nedávám ty klasické, přítelkyně mi peče ty bezlepkové, je tam i méně cukru. Metabolismus se s věkem zpomaluje, takže prostě hledáš dietnější řešení,“ řekl pro magazín Forbes Jágr.

Jejich vztah neohrozila ani kauza, kdy bulvár odhalil, že se Veronika jistý čas živila tancem u tyče. Sama to hokejistovi řekla a neřešila to ani Jaromírova maminka Anna, které přezdívají Mama Džegr.

Jaromír Jágr a Veronika Kopřivová

„Maminka to vůbec neřeší. Respektuje moje rozhodnutí a nikdy mi do vztahů nepovídala. Je často označována za tu, co neustále něco řeší, ale ono tomu tak není. Je naopak dost v klidu,“ řekl a dodal, že maminka je jednou z posledních, která by chtěla někoho soudit, natož řešit.

Co se týče delších vztahů, Jágr měl před Veronikou několik přítelkyň. První byla modelka Iva Kubelková, s níž se rozešel po dvou letech. Následovala několikaměsíční známost s moderátorkou Nicol Lenertovou, s misskou Andreou Verešovou žil čtyři roky, krátký románek měl i s moderátorkou Lucií Borhyovou. S modelkou Innou Puhajkovou žil šest let až do jejich rozchodu v roce 2012.