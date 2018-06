Jaromír Jágr trpí svojí Inně chlapy

Jednadvacetiletá modelka strávila většinu času na večírku se třemi muži. K jednomu z nich, černovlasému mladíkovi s uhrančivýma očima, se chovala poněkud zvláštně - nepromluvila s ním ani slovo, jen ho jakoby nenápadně častovala sladkými úsměvy a letmými pohledy. Ty jí byly samozřejmě opětovány. Jak tohle vysvětlíš, Inno?

"Je to můj tým, Jára už s ním byl seznámen. Je pro něj bezpečný a nemá důvod žárlit. Na Káju teda rozhodně ne," směje se Puhajková, když mluví o svém stylistovi a vizážistovi Kájovi Pavlíčkovi. Ten totiž rozhodně není na ženské. Jeho přítel, asistent a řidič Ondřej Svozil, je navíc dalším členem Innina týmu. A tajemný černovlasý mladík? To je italský kadeřník z Neapole Masimo Rocco, který pracuje v jednom novém pražském kadeřnictví.

"Masimo mluví jen italsky, a tak si můžeme s mojí angličtinou a ruštinou říct maximálně ahoj. Navíc je jedenáct let ženatý a má krásnou manželku. Ani v tomhle případě tedy nemá Jára důvod žárlit," dodává Puhajková. Rocco jí před přímým přenosem dokonce vytvořil účes na přání Jágra tak, aby vypadal slavnostně, ale ležérně zároveň. Večerní róbu už nechal na Pavlíčkovi. Stejně jako loni jí vybral decentní a zároveň sexy šaty od módní návrhářky Marie Copps. "Měla jsem štěstí, Marie se vyskytuje už spíš v Kanadě a zrovna přiletěla na tři týdny do Česka. Byla jsem šťastná, že mi ušetřila to trápení se sháněním šatů. Je hodně šikovná, šaty má krásné, i loni jsem byla moc spokojená," dodává mladá modelka.

Se svými partnery, ale již bez profi týmu, byly na hokejce i další manželky slavných hokejistů, například Irena Výborná, Gabriela Straková nebo čerstvá novomanželka Petra Eliáš-Voláková. Se svými syny se tu ukázal spolumoderátor večera Martin Dejdar či hokejista Dominik Hašek. Oba pánové se navíc představili jako muzikanti v rockové skupině nazvané IN.