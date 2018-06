VIDEO: Osamělý Jágr pózoval s modelkami, chtěl to mít rychle za sebou

Jaromír Jágr pózoval pro Kapku naděje. "Moc tyhle věci nedělám. Výhoda byla, že to bylo hrozně moc krátké, což mi vyhovuje. Já bych se nedokázal někde fotit tři čtyři hodiny. To bych asi nezvládl. Fotograf byl výborný, holky byly výborné, takže se to rychle udělalo," řekl Jágr v pořadu Selebrity, který televize Óčko odvysílá v úterý ve 21:45.

Lépe se cítí na ledě s hokejkou než před objektivem. A když má volno, nejraději spí nebo si píše s fanoušky, kterých má na Facebooku už téměř 80 tisíc. Nazývá je "hokejová rodina" a svěřuje se jim se svými starostmi. Právě na svůj profil umístil i informaci o rozchodu s Puhajkovou (více čtěte zde).

Jaromír Jágr s Innou Puhajkovou

S fanoušky ale řeší i obecná témata, jako jsou sny nebo pomoc druhým. "Pomůžete lidem, když je potřeba? Třeba já na silnici pomůžu vždy. Jednou jsem jel s kamarádem, vidím, jak řidič potřebuje 'helpnout', zastavím a jdu. Kamarád říká: Kam jdeš? A já: Zatlačit, pojď se mnou. A on: Nejdu, mně také nikdo nikdy nepomohl. Myslel jsem, že mu ji mlasknu. Pomáhejte, nikdy totiž nevíte, kdy budete potřebovat pomoc vy," píše Jágr na svém profilu.

Na sociální síti ale závislý není a rozhodně mu nepřipadá jako ztráta času.

"Mám svoje kamarády, které mám rád, takže většinu času strávím s nimi. Pokud je volný čas, tak zajdu na Facebook. Je jedno, jestli se koukáš na televizi, nebo jdeš na Facebook. Vyjde to nastejno," říká Jágr.