Jaromír Jágr se bojí o svou novou přítelkyni

Jaromír Jágr se obává, aby jeho nové lásce zájem médií neublížil.

"Věděl jsem, že jakmile se to zjistí, začne se o tom psát. To bychom nebyli v Čechách. Jsem rád, že to nepřišlo tak rychle. Jen jsem se bál, aby to mé přítelkyni neublížilo," uvedl nejlépe placený hráč pro MF DNES.

Ačkoliv Inna Puhajková pracuje jako modelka, na publicitu zvyklá není. "Tahle holka s tím nemá vůbec žádné zkušenosti. Zatím to zvládá dobře. Nesmíte zkrátka na všechno reagovat. Ale někdy se to nedá. Já mám dost zkušeností. A občas se taky nechám vytočit," prozradil.

Než se na Jágrův nový vztah přišlo, měl prý naprostý klid. "Mezi lidi moc nechodím... Vlastně dva měsíce jsem měl docela klid. Bulvár mě nechal na pokoji. Až se lidi ptali, jestli ještě žiju. Teď se to zhoršilo," řekl s úsměvem Jágr, který nyní tráví hodně času ve východních Čechách. Z Broumovska totiž půvabná Inna pochází.

Čtyřiatřicetiletý hokejista se s dvacetiletou modelkou seznámil před dvěma měsíci na diskotéce. Sto sedmdesát dva centimetrů vysoká Inna, která se pyšní mírami 90-60-90, se věnuje modelingu už od svých čtrnácti let. Zvítězila v prvním ročníku iMiss, v soutěžích Miss léto a Miss Radost skončila druhá. Nedávno maturovala na střední policejní škole a v současné době pracuje pro agenturu Nova Models.