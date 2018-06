Jaromír Jágr: Veronika mi o tancování u tyče řekla a maminka to neřeší

„O tom, že se Veronika živila tancem u tyče, jsem opravdu věděl. Řekla mi to sama a já to respektuju. Mám ji rád takovou, jaká je, a názor na ni nezměním jenom proto, že tančila. Navíc si nemyslím, že by dělala něco zlého. Nikomu neublížila,“ řekl Jaromír Jágr pro Expres.cz.

Odmítl, že by bývalá kadeřnice v tancování pokračovala i na Floridě, kam se přestěhovala loni na podzim. Nechtěl ale prozradit, jak se poznali, protože by si rád zachoval nějaké soukromí.

Dodal také, že jeho maminka Anna, která je známá jako Mama Džegr, jeho přítelkyni neřeší a určitě na něj nenaléhala, aby se jí zbavil.

„Maminka to vůbec neřeší. Respektuje moje rozhodnutí a nikdy mi do vztahů nepovídala. Je často označována za tu, co neustále něco řeší, ale ono tomu tak není. Je naopak dost v klidu,“ řekl a dodal, že maminka je jednou z posledních, která by chtěla někoho soudit, natož řešit.