Přítelkyně mi peče bezlepkové bábovky, prozradil Jaromír Jágr

„Furt přicházíš s něčím novým. Dám ti příklad: Vždycky jsem měl rád bábovky, ale teď si už nedávám ty klasické, přítelkyně mi peče ty bezlepkové, je tam i méně cukru. Metabolismus se s věkem zpomaluje, takže prostě hledáš dietnější řešení,“ řekl pro magazín Forbes Jágr.

Hodně také omezil červené maso, místo toho jí dost ryb. Má je každý den buď k obědu, nebo k večeři.

„Snažím se svému tělu co nejvíc naslouchat a zbytečně ho netrápit. Nejvíc by mě ovlivnilo, kdyby muselo odbourávat něco, na co není zvyklé. Takže kdybych začal pít alkohol, tak bych určitě hrozně přibral na váze. Sladké si dávám odmalička, takže tělo je schopné se s tím poprat. To i ve svých letech sním daleko víc sladkého, než co si dávají ostatní okolo, a není to problém. Dalo by se to omezit, ale zas tak moc se omezovat nechci,“ řekl.

Jeho aktuální přítelkyní je finalistka České Miss 2012 Veronika Kopřivová. Bývalá kadeřnice se za ním odstěhovala na Floridu (více zde).

Co se týče delších vztahů, Jágr měl před Veronikou čtyři přítelkyně. První byla Iva Kubelková, s níž se rozešel po dvou letech. Následovala několikaměsíční známost s Nicol Lenertovou a s Andreou Verešovou žil čtyři roky.

Jaromír Jágr se svou přítelkyní Veronikou

Jaromír Jágr říká, že se snaží být pořád šťastný. Pomáhá mu k tomu i víra a pohled na život.

„Nějakou náhodou jsme se tady objevili, někdo nás stvořil, dal nám čas na Zemi – sedmdesát osmdesát let, nebo když máš štěstí a nic se ti nestane, tak třeba i devadesát – a tak jde o to to tady smysluplně prožít. Tvojí snahou by mělo být život prožít co nejšťastněji, protože tady stejně musíš být na tom světě. A až to skončí, tak to skončí. Nemá cenu se s tím nějak zvlášť trápit, to bych byl sám proti sobě,“ řekl.

Hokejista však nechce hodnotit, jestli jsou lidé kolem něj spíš šťastní, nebo nešťastní. „Víš co, já mluvím jako svobodnej člověk. Ale když máš rodinu a děti, tak tenhle pohled asi zmizí. Těžko se pak na svět už díváš stejně, protože máš pocit, že musíš dělat maximum pro dítě a pro celou rodinu. Někdo teď možná řekne, že to je blbost, ale já jen říkám svůj názor,“ prohlásil.

„A možná kdybys se mnou dělal rozhovor, až budu mít děti, tak bych mluvil úplně jinak. Chci jen říct, že se jako rodič snažíš dát svému dítěti úplně všechno, ale přitom mu nedáváš vůbec nic, protože to dítě se nemůže stát samostatné. Lepší je stát při něm a poradit mu, ale nechat ho dělat věci samotné. Když ho budeš držet v bavlnce, tak ho svět jednou semele.“