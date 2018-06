Jaromír Jágr poprvé vyvedl přítelkyni Veroniku do společnosti

Do karlovarského Grandhotelu Pupp přišli ruku v ruce a zatímco hokejista zvolil klasický modrý oblek, Veronika vsadila na velmi odvážné šaty. Černou sukni doplňoval jen průhledný top se stříbrnými květinami na prsou.

Z Jaromíra blondýnka nespustila oči ani ruce, a když jí na pódiu při přebírání ceny poděkoval za podporu, bylo jasné, že i přes striptýzovou minulost za svou partnerkou skálopevně stojí.

Líbí se vám odvážné šaty Veroniky Kopřivové?

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 3. července 2016. Anketa je uzavřena. Ano 4340 Ne 2265

Finalistka miss a bývalá kadeřnice Kopřivová po provalení skandálu na Instagramu uveřejnila vysvětlení, jak se k práci v německém erotickém klubu dostala.

„O práci jsem přišla ze dne na den. Firma, pro kterou jsem pracovala, mi dlužila již několikátou výplatu v řadě. Na krku dluhy, způsobené hlavně tím, že jsem důvěřovala blízkému člověku. Neměla jsem na základní věci – nájem, splátky a jídlo,“ napsala na sociální síti.

Díky tanci u tyče se ovšem brzy zase postavila na nohy a dokonce si našetřila tolik, že mohla odjet na Floridu, kde poznala i slavného hokejistu.

„Odjela jsem do Ameriky s kamarádkou, která se s Jardou znala už dřív, což jsem ale nevěděla. Měla od něj vstupenky na hokej, takže jsme se byly asi dvakrát podívat na zápas... No, a když jsme tam byly podruhé, řekla mi, že půjdeme Jardu pozdravit. Já upřímně předtím ani nevěděla, že za Floridu hraje... Tak to celé odstartovalo, pak už jsme se začali vídat a bylo to,“ prozradila pak Veronika detaily ze seznámení v rozhovoru pro Blesk Magazín.