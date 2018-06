Jaromír Jágr: Neplač, to jsem opravdu nechtěl

Hokejista Jaromír Jágr si cestou do Litomyšle udělal s přítelkyní Innou Puhajkovou malý výlet, takže zamilovaný páreček dorazil na hřiště o něco později.

"Omlouvám se, ale znáte mě. Chodím pozdě úplně všude. Jednou jsem dorazil pozdě i do Bílého domu na audienci u amerického prezidenta," zavzpomínal Jágr s klukovským úsměvem ve tváři. To už se ale převlékal do dresu - ještě přehodil brusle za kopačky a za bouřlivého potlesku vyběhl na trávník.

Slavnostní výkop provedla zpěvačka Ilona Csáková. K fotbalovému míči se postavila jako správný chlap a zahajovací výkop zvládla s bravurou, za kterou by se nemusel stydět ani Tomáš Rosický. Utkání Jágrteamu se spojeným družstvem Angeliky a Golema nakonec skončilo remízou 4:4, a tak musely rozhodnout až penalty. Štěstí přálo tentokrát Jágrteamu.

Jágr se smál, holčička plakala

Po skončení zápasu uspořádal Jágr autogramiádu. Fanoušků bylo mnoho a přicházeli i rodiče s dětmi. Jedna maminka však neměla památník, a tak se hokejista podepsal na tričko její malé dcerky. Ta se vzápětí rozplakala s tím, že jí Jágr zašpinil tričko.

"Neplač, to jsem opravdu nechtěl," snažil se rozesmátý Jágr dítě uklidnit, ale bohužel ani omluvy nejlepšího hokejisty světa nezabraly.

Během sportovního odpoledne se po trávníku proběhla celá řada známých tváří z muzikálů. Neratovický revival Jona Bon Joviho v jedné osobě Petr Poláček se šetřil, a tak po většinu zápasu odpočíval u střídačky. Bohouš Josef se hrdě hlásil ke své přítelkyni, zvláště v momentech, kdy mu nosila vychlazené pivo.