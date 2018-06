Jaromír Jágr se ukázal jako faraon a chce rozhýbat Česko

„Děti se moc nehejbou a já bych s tím chtěl zkusit něco udělat. V létě jsem se zapojil do projektu Rozhýbeme české děti a viděl jsem, že stačí málo a děti to chytne. Doufám, že teď děcka rozhýbu i na dálku a že se u toho společně pobavíme. Rozjíždím challenge #DASTO,“ napsal hokejista ke krátkému videu.

Jágr prý nechce lidi do ničeho nutit nebo jim říkat, co je správné a co ne. Chápe, že lidé mají hromadu starostí, práce a hrozně málo času jít sportovat nebo cvičit. Tak proč se je rozhodl oslovit?

„Protože to mám vyzkoušené na vlastní kůži. I já, profesionální sportovec, jakmile chvíli nic nedělám, začínám mít bolesti kolenou a zad. Je to tím, že svaly zeslábnou, záda a klouby jsou zatěžovány více, než by měly. A co vy? Také vás něco bolí? Jestli ne, tak zatím máte štěstí a jestli ano, nevadí, začneme společně cvičit,“ napsal Jágr.

Půl roku bude lidem ukazovat cviky, které jsou podle něj velice jednoduché, ale účinné.

„Mně třeba pomohly k tomu, že už se pětadvacet let sportem živím. A hlavně moc času nezaberou a můžeme je dělat kdekoli. Děkuji a už teď se těším na vaši spolupráci. Váš osobní trenér Jaromír Jágr,“ dodal.

Jako první cvik předvedl spolu s přítelkyní Veronikou „holubičku“ na jedné noze. Cvik na rovnováhu doplnil o lžíci s vajíčkem v puse.