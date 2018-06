Bezdomovec radí Jágrovi: Neudělej u rozvodu chybu jako já

Jágr na svém facebookovém profilu zveřejnil fotku s bezdomovcem, který držel papír s nápisem „Exmanželka měla lepšího právníka“.

„Dnes ráno jsme se vrátili z L.A., kde se konalo hokejové utkání hvězd a zároveň se vyhlašovalo 100 nejlepších hokejistů historie NHL. Šest hodin tam i zpět bylo sice náročných, ale stálo to za to. Hodně se jedlo, povídalo, vzpomínalo a hlavně fotilo. Fotky s Waynem nebo Mariem jste už možná viděli, ale tuhle jsem si schoval jen pro vás,“ napsal Jágr svým fanouškům, kterým přezdívá hokejová rodina.

„Strašně mě pobavil papír s nápisem (Exmanželka měla lepšího právníka), který tento pán (bezdomovec) držel. Dal jsem mu nějaký dolárek, chvíli jsme si povídali a pak jsem ho požádal o fotku. S úsměvem řekl: To je jasný a dodal: Jestli se někdy budeš rozvádět, neudělej stejnou chybu jako já... A ponaučení zní - Vyhněme se rozvodům!“

Hokejista už více než rok žije s bývalou kadeřnicí a finalistkou Miss Veronikou Kopřivovou (25). Několikrát o své přítelkyni prohlásil, že zřejmě našel tu pravou. Na svatbu to ale zatím zřejmě ještě nevypadá. Veronika o Jaromíra ale příkladně pečuje, vaří mu i peče oblíbená jídla.

„Myslím, že jsem našel tu pravou. V životě jsem nešel do vztahu, aniž bych si nemyslel, že to může být moje budoucí manželka či matka mých dětí. Jsem zásadový a v životě bych nebyl s někým jenom z toho důvodu, abych nebyl sám. To já radši budu sám a budu čekat na to nejlepší, co může přijít. Na tyto věci mám trpělivost,“ řekl Jágr pro iDNES.cz loni v září.

Co se týče delších vztahů, Jágr měl před Veronikou několik přítelkyň. První byla modelka Iva Kubelková, s níž se rozešel po dvou letech. Následovala několikaměsíční známost s moderátorkou Nicol Lenertovou, s misskou Andreou Verešovou žil čtyři roky, krátký románek měl i s moderátorkou Lucií Borhyovou. S modelkou Innou Puhajkovou žil šest let až do jejich rozchodu v roce 2012.