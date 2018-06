Jágrova neteř o módním vkusu hokejisty: Jarda si neumí vybrat boty

„Vybral sis dobře, to sako se mi hodně líbí,“ řekla Pavlína Jágrová.

Hokejista na pochvalu pohotově zareagoval: „Je vidět, že jsi naše. Že jsi Jágrovic, jsi chytrá holka.“

Blogerka ale na Jaromíra Jágra prozradila, že má velký problém s výběrem bot.

„Neumí k tomu celku doladit boty. Boty má fakt strašně hezké, ale k tomu celkovému outfitu se mi nelíbí,“ prohlásila.

Jágr se ani tentokrát nedal a její komentář glosoval: „Já sice nedokážu doladit boty, ale zase jsem přišel včas. Pavlína sice doladila boty, ale protože má podpatky, nemůže chodit po kostkách, takže přišla pozdě. Tak teď co je lepší?“

Oba se spolu objevili na módní přehlídce v Praze. Jágr přiznal, že ho v Česku někdo pozval na přehlídku poprvé, proto pozvání přijal. Jeho vztah k módě je ale spíš vlažný. Módní trendy nesleduje.

„Vím, že se říká, že šaty dělají člověka, ale já toho názoru nejsem. Myslím, že šaty člověka zkrášlují, ale nedělají ho,“ prohlásil hokejista.

Módní blogerka říká, že slavné příjmení ve své kariéře nevyužívá. Podle Jágra by ale na tom nebylo nic špatného.

„I když to Pavlína třeba nechce slyšet, já si myslím, že by to takhle mělo být. Není to zas tak špatná věc. Jméno je dobré. V pořádku, možná se jí trochu víc otevřou dveře než jiným lidem. Ale na druhou stranu, pokud nebude nic umět, nebo jí to nepůjde, tak se ty dveře zase rychle zavřou,“ dodal.