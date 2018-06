Jaromír Jágr je opět volný, s Puhajkovou se rozešel v dobrém

"Prostě jsme se domluvili, že bude lepší, když nebudeme spolu a každý si půjdeme svým životem, svou cestou," řekl Jágr v rozhovoru pro deník Blesk s tím, že se rozešli jako přátelé.

Na svém profilu na Facebooku ale vyjádřil svou bolest. "Nejsme první ani poslední, kteří se rozešli. Všichni (nebo aspoň většina) zažívají stejný pocit, který se nazývá BOLEST. Vím, že každý si to zažil. Smutek, zlost, nepříjemné emoce, lítost, nenávist, obviňování sebe i druhých, nechuť k práci, strach, uzavření se do sebe jsou jen další pocity spojené s rozchodem dvou lidí. Jak dlouho to bude trvat, záleží jen na nás," napsal Jaromír Jágr fanouškům.

S šestadvacetiletou Puhajkovou byl šest let a modelka s ním cestovala všude tam, kde dostal angažmá. Žili spolu v New Yorku, Philadelphii i ruském Omsku. Svůj život podřídila partnerově práci a modeling se pro ni stal spíš koníčkem. Všichni proto předpokládali, že dalším krokem v jejich vztahu bude svatba a děti.

Inna Puhajková a Jaromír Jágr v roce 2008

To ale oba vyvraceli. "Na slovo svatba už máme averzi, asi jak se všichni ptají. My na ni ale pomyšlení nemáme. Děje se toho kolem nás tolik, že nás něco takového nenapadne ani plánovat," řekla Puhajková loni, když právě odjížděla za Jágrem do Ameriky.

Jaromír Jágr před Puhajkovou chodil dva roky s modelkou Ivou Kubelkovou, potom pár měsíců s moderátorkou Nicol Lenertovou, čtyři roky s modelkou Andreou Verešovou a krátký románek měl i s moderátorkou Lucií Borhyovou.