Jaromír Jágr a Inna Puhajková: láska už je nespojuje, jsou spolu jen ze zvyku

"Jarda je s Innou už jenom ze zvyku. Netouží po tom, někomu případně vysvětlovat důvody rozchodu, a tak to nechává, jak se říká, vyhnít," sdělil iDNES.cz zdroj z okolí páru.

Pravdou je, že Jágr ve čtvrtek odcestoval do svého nového působiště, do ruského Omsku, sám bez doprovodu jedenadvacetileté přítelkyně. Puhajková by za ním prý měla dorazit až v září těsně před startem Kontinentální ligy. Hokejista se sice za tři týdny z Ruska vrátí, ale v Čechách pobude jen pár dní, jelikož ho zde čeká několik utkání jeho Jágr Teamu. Poté se do Omsku opět vrátí.



Inna Puhajková

Šestatřicetiletý Jágr má za sebou již několik dlouholetých vztahů. Například Iva Kubelková, která s ním prožila dva roky, na něj nedá dopustit. "Jarda je svým způsobem geniální," prohlásila o jeho hokejových schopnostech. Mezi další Jágrovy expartnerky patří také Andrea Verešová, bývalá moderátorka Nikol Lenertová a spekulovalo se také, že sportovec prožil románek s moderátorkou Lucií Borhyovou.



Jaromír Jágr s maminkou

Žádné z dívek se zatím nepodařilo téměř dvoumetrového chlapíka, jenž je zvyklý na stoprocentní servis své maminky, která s ním léta v zámoří pobývala, dostat k oltáři.

Mladičké Inně se moc nadějí nedávalo, ale po dvou letech vztahu již mnozí začali spekulovat o tom, jestli se Jaromír konečně ožení. Podle všeho se tak nestane a jeden z nejbohatších sportovců světa bude již brzy volný.