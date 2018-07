Závěr Varů: Ostýchavý Hanzlík, Nový mezi přáteli i spokojená Matragi

Filmové Vary 2018 Sledovat další díly na iDNES.tv

„Na filmový festival jsem přijel nejen kvůli filmům, ale i kvůli kamarádům. Setkání s přáteli je vždy pro mě to nejdůležitější. S některými se totiž nevidím i několik let,“ přiznal krátce po zakončení ceremoniálu herec Pavel Nový, který kromě závěrečného ceremoniálu stihl navštívit i kino. „Zašel jsem si odpoledne na film Signum Laudis, což je příběh z 1. světové války situovaný na východní frontu.“

Ceny spolu s vítězi soutěží převzaly i tři čestné osobnosti. Britský herec Robert Pattinson, americký režisér Barry Levinson a český herec Jaromír Hanzlík. Ten prý nebyl příliš ve své kůži. „Přijel jsem až na konec festivalu na tři dny. Nejsem příliš festivalový typ. Necítím se zde jako ryba ve vodě,“ přiznal s ostychem Hanzlík, který převzal ocenění za umělecký přínos české kinematografii.

Herce lidé všude ve Varech vítali vřele. „Opravdu jsem zde velmi dojatý. Krásné přijetí od všech, které jsem potkal. Za cenu jsem moc rád, nesmírně si toho vážím,“ dodal Hanzlík, který po karlovarském festivalu chystá natáčet film dle vlastního scénáře.

Na slavnostní ceremoniály naopak ráda jezdí herečka Zuzana Stivínová, pro kterou je festival oblíbeným místem, kde zahajuje léto. „Miluji to tady. Musím říci, že festival každým rokem graduje. Je to tady pro mě jako rodina,“ přiznala herečka, která se zde nejraději setkává s kamarády. S těmi letos navštívila sice méně filmů, zato stihla ten, na který si dlouho myslela. „Muž, který zabil Dona Quijota, režíroval ho Terry Gilliam. Film se mi opravdu moc líbil.“

Tři ocenění. S cenou za přínos filmu pózují Robert Pattinson, Jaromír Hanzlík a Barry Levinson (7. července 2018).

Na karlovarském festivalu se to hemžilo nejen slavnými osobnostmi, ale i luxusními róbami. Z těch byla unesena česká návrhářka Blanka Matragi. „Přijela jsem včera z Libanonu, jelikož jsem šila pro tuto příležitost několik rób a musím pochválit organizátory festivalu. Je to tady opravdu světové. Co se týče módy, dámy jsou zde nádherné. Je vidět, že festival podléhá trendům. Nadšená jsem i ze street módy, která je velmi uvolněná,“ dodala.