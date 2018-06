Ateista Jaromír Bosák: Rád listuji Biblí, není to nuda

Bosák do své desítky kromě Foglarových Stínadel, Hellerovy Hlavy XXII nebo Rozmarného léta od Vančury zařadil také Bibli.

„Jako ateista rád listuju touto prvotinou. Historie, mýty, pohádky, příběhy a velké bohatství výrazů a sousloví, které proniklo do běžné mluvy. Není to nuda,“ řekl Bosák čtvrtečnímu Magazínu DNES.

Book Bucket Challenge je zatím poslední variantou výzvy, která letos zahltila Facebook. Původně ji odstartovala nezisková iniciativa One Library Per Village, nestátní organizace v Kerale. Jde v ní o sestavení seznamu deseti knih a výzvu vybraných přátel, aby je do týdne přečetli, a zároveň věnovali deset knih charitě.

Česká mutace výzvy je poněkud zjednodušená, ale i to se počítá a své oblíbené tituly zveřejňují i známé osobnosti.

Například kuchaře a showmana Zdeňka Pohlreicha nejvíce formoval boj dobra se zlem v „mayovkách“, ale také Jaroslav Foglar a jeho Hoši od Bobří řeky. A dodnes by prý také uměl vyjmenovat závodníky Formule 1 v nejlepších časech, o kterých psal Michal Kovářík ve svých knihách o automobilových závodech. Klíčovými knihami o vaření pro něj byla například Classical cooking the modern way nebo i u nás přeložený bestseller Anthony Bourdaina Důvěrnosti z kuchyně. Knihu ovšem doporučuje číst v originále.

Na počátku letošních hromadných výzev byla kbelíkové Ice Bucket Challenge, kdy se v dobré víře všichni polévali kyblíkem studené vody, aby zvýšili povědomí o amyotrofické laterální skleróze (více o nemoci zde).

Následovala u nás méně známá varianta Rice Bucket Challenge, kterou v Indii iniciovala dáma jménem Manju Latha Kalanidhi. Její následovníci rozdávali "kyblík" rýže potřebným a vyzývali ke stejnému činu i ostatní (více zde).