Jaro v kalhotách

Strečové materiály Strečové materály jsou vhodné zejména pro kalhoty těsně obepínající boky. Móda hippies se vrátila a s ní i tmavě modrá džínsovina a výšivky. Současná móda si ovšem vyžádala módní rozšíření nohavic. Ani džínsy neunikly tunýlkům a zkrácené délce. Základem je ovšem pohodlný střih. Elegantně sportovní móda dává přednost kalhotám s pohodlnou šířkou nohavic, které doplňujě úpletem ve stejné barvě.

Dopřát si můžete kalhoty bederní, cigaretové, džínsy, frakové, jezdecké, korzárské, kónické, oblekové, rourové, zvonové, šortky, torero, capri kalhoty či berm udy a spoustu dalších. Každá žena si tak může vybrat podle svého vkusu i postavy. Hitem blížícího se jara a léta bude ovšem novinka - capri kalhoty s délkou kolem 44 centimetrů, ovšem na rozdíl od loňských modelů musí mít rozšířenou nohavici, tedy jakési »zvonové« kalhoty, avšak v délce končící pod koleny. Je docela zajímavé, že tomuto typu kalhot podlehly snad všechny firm y, od výrobců luxusní konfekce typu Escada až po džínsové mamuty, jakým je například H.I.S. Zatímco cargo kalhoty (neboli kapsáče) výrazně ustupují, jejich místo zaujímají volné kalhoty,u nichž je pas posunut do oblasti beder. Mívají tunýlky v pase i ve spodních okrajích, našívané kapsy v pase a průvleky. Právě kapsy a volné střihové řešení zdůrazňují pohodlí a funkčnost kalhot. Ležérní vzhled podtrhují i neobvyklé materiály, například velmi lehké nylony, různé technické látky, netkané textilie a bavlna se speciálními úpravami. Nejčastěji se objevují ve světlých odstínech, bílé, sádrové bílé, chladné béžové či šedivé. Samozřejmě nemohou chybět ani klasické rovné kalhoty s puky, které se nosí k dámským kalhotovým oblekům i jako samostatná součást šatníku. Pro ty,které mají rády trochu odvážnější módu, jsou pak určeny úzké kalhoty ze strečových materiálů ve výrazných barvách, například modré,zelené,červené či růžové,doplněné florálními či grafickými potisky. Nosí se k nim vysoké jehlové podpatky. Že to tady všechno bylo? V určitém směru ano, ale nezapomeňte, že se letos vrací móda hippies. A to znamená jasné barvy, květinové vzory,prostě móda se smyslem pro humor, kterou lze považovat za určitý příjemný protipól sportovního stylu.