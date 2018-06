Smejkal SuperStar nevyhrál, přesto točí klipy a bydlí s porotkyní

Po SuperStar by se asi čekalo, že bude Ewa Farna bydlet s úplně jiným finalistou. Její sympatie ke Štefanovi Pčelárovi zůstaly jen na platonické úrovni.

Nakonec bydlí s Jarem Smejkalem, který se stal jejím velkým kamarádem.

"Většinou se vůbec nepotkáme, protože já přijdu večer domů a jdu spát a to je Jaro většinou na "tour the pub". Ale je super, že spolu můžeme bydlet. Ještě tam bydlí dvě další holky. Je to dost velký byt. Je to takové studentské bydlení, ale je to super," řekla Farna v show Drzá Diana.

Kromě přátelství, které se díky soutěži mezi Smejkalem a Farnou utvořilo, se možná rýsuje i nějaká profesionální spolupráce. "O spolupráci jsme se samozřejmě bavili, ale díky momentální vytíženosti nás obou tuto debatu znovu otevřeme až po Novém roce," říká Smejkal.

Zatím se Smejkalovi dobře daří i samotnému. Jeho píseň Nevermind má úspěch a natočil k ní i videoklip.

"Nevermind prošel rotací v mnoha českých i slovenských rádiích, momentálně rotuje například ve Švédsku či Švýcarsku. Právě jsem natočil klip. Nekončí happy endem, ale nese pointu, že je třeba se někdy posunout dál a říct si nevermind. Jedná se o reflexi mých vlastních pocitů a zároveň o pohled na některé páry kolem mě," řekl k tomu zpěvák.

Desku zatím neplánuje. "Chci tvořit další singly, nadále spolupracovat s jinými interprety a svou tvorbou přinést něco nového do československé pop-music. Nechci skládat pouze v angličtině, rozhodně plánuji český song. Mým cílem je atakovat žebříčky hitparád, vyprodávat velké haly a těšit fanoušky svou tvorbou."