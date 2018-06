Jaro Slávik prý natáčel gay porno pod jménem Roman Gregor

Na to, že jde o Jaro Slávika, upozornil slovenský týdeník PLUS 7 DNÍ. Podle zjištění iDNES.cz měl Slávik používat pseudonym Roman Gregor a filmy s tímto protagonistou vznikly v letech 1993 a 1996. V té době bylo Slávikovi kolem dvaceti let. Ve filmu Accidental Lovers hraje studenta a ve filmu Nighthawken barmana.

Slávik se zatím nechce k věci vyjadřovat, ve středu nezvedal telefon, ani nereagoval na SMS.

"Myslím, myslím, že se mýlíte," odpověděl prý producent po odmlce redaktorovi týdeníku PLUS 7 DNÍ na otázku, jestli si pamatuje na takové začátky své kariéry.

"Protože si myslím, že to není pravda," dodal Slávik po dalším dotazu, proč by se redaktor mýlil.

Snímky natočilo studio Falcon International a byly určeny pro trh v USA. Místa natáčení jsou Spojené státy a Slovensko a jako jazyky se uvádějí slovenština, čeština a angličtina.

Jeden z filmů, který je na internetu po slevě k mání v přepočtu za 400 korun, v roce 1997 získal ocenění jako nejlepší mezinárodní video na udělování cen Grabby, což je obdoba Oscarů v gay pornoprůmyslu.