Jaro přeje štíhlým

Odložit zimní pláště a silné úplety je příjemné. Ovšem jen do okamžiku, kdy se pod tenkou látkou objeví nenápadně "posbírané" kilogramy. Tím hůř, že pro letošní jarní sezonu bude nejdůležitější štíhlá silueta, výrazně kopírující postavu. Zásluhu na tom mají především pohodlné elastické materiály. Důraz je zde především na slovu pohodlné. To se totiž dostává do popředí zájmu, a to jak zákazníků, tak návrhářů. Nic nesmí tísnit, nic nesmí bránit pohybu. V módě pro mladé se dokonce vracejí siluety evokující úmyslně větší velikost. Linie bývá nejčastěji rovná, případně velmi ležérní ve tvaru A (mladistvý až dívčí vzhled nabízejí rozšířené nebo široké sukně). Novými trendy se řídí nejen módní návrháři, ale i velcí výrobci.

"Moderní siluety získávají s měkkými, splývavými a lehkými materiály nový rozměr," tvrdí například Michaela Štenglová z firmy Marks&Spencer.

Za nejmódnější lze u sukní a šatů pokládat délky končící v polovině kolen nebo těsně pod nimi a pak maxisukně končící až u kotníků. Minisukně výrazně mizí, a pokud zůstávají, pak jen jako součást módy pro mladé.

Zvláštní roli hraje sukně u kompletů. "Čím mladší a módnější je kolekce, tím důležitější je sukně jako část kompletu. Čím 'dospělejší'je cílová skupina, tím je úloha sukně menší," tvrdí Karl Heinrich Schwarz, který se v Německu zabývá problémy textilního průmyslu a zejména módními trendy. Pro ženy v určitém postavení - a také věku - jsou tak patrně nejdůležitější rovné, tubové šaty a redingotové kabátky, případně redingoty v kombinaci s kalhotami. Pro takzvaný profesní šatník se prosazují i trojkomplety - kabátek, splývavá tunika a kalhoty. Tato kombinace má své velké opodstatnění - v kanceláři je volná tunika určitě příjemnější než elastické body, stejně tak se dobře nosí kalhoty s příměsí elastanu. Pokud je třeba odejít na jednání, kabátek dodá oblečení společenský, až oficiální charakter.

Aby kalhotový kostým či spíše kalhotový oblek, jak se dnes častěji používá i v dámské módě, nepůsobil až tak maskulinním dojmem, zkracuje se délka u úzkých typů nohavic.

Pokud jde o barvy, bude nejmódnější - jak jinak - opět šedá ve všech odstínech, od perleťově šedé až po antracitovou. Kdo nemá šedou rád, může zkusit béžovou řadu. Obě se doplňují černou a bílou. Barevné oživení představuje sytě žlutá, tmavě zelená, kobaltová, ptačí modř i noční modrá. Modré odstíny budou totiž po šedých a béžových nejoblíbenější.

Rady, které se mohou hodit

"Muži, kteří mají poněkud větší břicho a nechtějí nosit pánskou šněrovačku, mohou vyzkoušet malý trik. Když si obléknou o dvě čísla menší nátělník, břicho se jim pod košilí zpevní a nebude jim vlát jako zpola vyfouknutý míč," tvrdí módní návrhář Petr Tylínek.

"Pokud váháte, zda vaše řasenka není ještě příliš vyschlá nebo vypotřebovaná, poznáte to velmi snadno," radí Lily Tichá z firmy Beauty World, "stačí, když si pečlivě poslechnete zvuk, který se ozve při jejím otevření. Uslyšíte-li tiché mlasknutí, je řasenka v pořádku."