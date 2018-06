Jaro podle Tatiany je celé šněrované

12:35 , aktualizováno 12:35

Téměř nikdo si to v Čechách nemůže dovolit. Ve čtvrtek večer se to však stalo. Bezkonkurenční show uprostřed pražského Veletržního paláce uvedla laserová hra světel. Do ní vstoupil sám nejžádanější "moderizátor" – Jaroslav Dušek. Celý ve stříbrném, i vlasy mu blýskaly.

