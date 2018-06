Jarka z Baru: Určitě bych zhubla na 45 kilo!

11:47 , aktualizováno 1. srpna 15:07

Třetím odpadlíkem z Baru se stala Jarka. Nejstarší a nejzkušenější hráčka si práci za barem oblíbila a klidně by se do soutěže přihlásila znovu. "Do apartmánu bych už ale nešla a určitě bych zhubla na 45 kilo!" řekla v online rozhovoru se čtenáři iDNES.cz.