Češi mají vůči mně předsudky, říká bývalý spolupracovník Bartošové Šimek

Jarek Šimek se snaží prosadit už skoro 20 let. Spíš než jako interpret se ale dostal do povědomí jako člověk, co udělá cokoli, aby se dostal na výsluní.

Začalo to skandálem ve Slavíkovi, kdy jeho manažer zařídil, aby se dostal na páté místo. Později se dostal do bulváru díky tvrzení o svém údajném znásilnění. Nakonec to zkusil s padlou hvězdou Ivetou Bartošovou, kterou se hitem Heja Heja pokusil dostat zpět mezi pěveckou špičku. Dostalo se mu tehdy velké kritiky za to, že se na nešťastné zpěvačce snaží zviditelnit.

Iveta Bartošová a Jarek Šimek - Koncert Ivety Bartošové v Uhříněvsi

"Ve světě je běžné, že slavný zpěvák udělá duet s méně slavným zpěvákem. Cesty, jak se dostat nahoru, jsou různé. Se mnou to v případě Ivety tak nebylo, ale já to neodsuzuji. To je v pořádku, jinak by se nikdy nikdo nikam nedostal. Vždycky někdo musí pomoct, něco se musí stát, aby se člověk stal známým," řekl k tomu v pořadu Limuzína Šimek.

Ani spolupráce s Bartošovou ale nebyla očividně ta správná cesta, jak se proslavit. Jarek Šimek proto začal směrovat svůj um hlavně na východní státy. Úspěchy slaví dle svých slov v Rusku, Polsku, Litvě, Lotyšsku, Uzbekistánu, teď se pokouší prorazit také v Itálii. Pomáhá mu, že tam za sebou žádné skandály nemá.

"Tady spousta lidí má vůči mně předsudky. Já z toho byl docela nešťastný, naplakal jsem se do polštáře docela dost. Byly doby, kdy se se mnou nikdo ani nebavil a mě to strašně štvalo," svěřil Šimek.

"Říkal jsem si: Proč? Čím jsem si to zasloužil? Kde jsem udělal chybu? Zpívám hůř než ostatní? Jsem nějaký šmejd? Ale naopak lidé, co mě znají, říkali, že se do toho showbyznysu nehodím, protože jsem právě až moc hodný. Tak jsem si řekl, že to zkusím někde jinde a uvidím," dodal.

