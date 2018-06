Jarda naštval Bratra, v neděli vyletí

Jedenačtyřicetiletý Jaroslav Nýdecký mimo jiné při návštěvě lékaře vyzvídal, jak si jejich reality show vede. O informace se pak dělil s ostatními ve vile.

"Bylo toho víc," přiznal Kotalík iDNES s tím, že diváci v přímém přenosu uvidí nejen Jardovu bezprostřední reakci, ale také důkazy o tom, kdy a jak Jarda pravidla porušil.

"Slyšel jsem podobné spekulace i o Milanovi a Tereze," řekl iDNES Kotalík ještě v pátek večer. Je dost možné, že pravidla v domě BB porušuje kde kdo. Co kdyby televize nechala v co možná nejkratší době vyloučit za přestupky všechny? Hra by skončila podle pravidel a neopakoval by se skandál s Milionovým párem. A Nova už by dál nemusela vynakládat astronomické výdaje za projekt, který se nyní zdá být víc průšvih, než show.

Kromě Jardy musí v neděli odejít z domu ještě třiadvacetiletý Petr Smětala, který od spoluobyvatel dostal ve středu nejvíc záporných hlasů, nebo Šárka, která při nominacích na vyřazení skončila druhá. - více zde

Charita bude nudná

Reality show televize Nova stále s Primou prohrává o více než milion diváků. Minulý čtvrtek trhli VyVolení rekord, když se na Výzvu dívaly téměř dva miliony lidí.

Příští týden si však soutěžící ve vile odpočinou, nekoná se Zúčtování, Výzva ani Duel. Budou se věnovat jen charitě ve prospěch nadace Kapka naděje. Kdyby divák znuděný uhlazenými záběry z vily VyVolených, či z nemocnice, kterou soutěžící navštíví, přepnul v ten čas na Novu, měl by Big Brother šanci některé z nich natrvalo získat.

Jenomže Nova právě od pondělí přesouvá svého Bratra z hlavního vysílacího času na podvečer. Takže Novo, zase smůla!