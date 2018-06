Jára a Věra: Založíme si Love show

FOTOGRAFIE ZDE!

"Moc hezký," ohodnotil VyVolenou Věru při prvním setkání Jaroslav z domu Velkého Bratra. "Tak to můžeme někam na kafe," reagovala Věra potěšeně.

Dýdžejka Věra Patt opustila vilu VyVolených tuto sobotu, ale kvůli velkému zájmu médií se k televizi vůbec nedostala. "Big Brothera jsem ještě neměla možnost sledovat, nemám čas sledovat ani sama sebe, do noci mám rozhovory a schůzky, spím tak tři hodiny denně, ani s dcerou Nikčou jsme ještě nestihly pořádně oslavovat..."

Také dlouhovlasý učitel Jarda neviděl žádný díl VyVolených, a to ani na začátku, kdy se na vstup do domu teprve chystal. "Já jsem z venkova a tam nechytáme Primu," vysvětlil. O divácky úspěšnějším pořadu už ale samozřejmě slyšel. "Sledovanost se teď obrátí," prohlásil. "Kvůli tomu mě vlastně vyhodili. Byl jsem moc hodnej."

"Moc hodnej?" diví se Věra. "Byl jsem tam za sebe, chtěl jsem si to užít a teď z toho mám průsery, ale na druhou stranu jsem rád, že mám podporu lidí," odpovídá. "To já taky. Ve vile jsem byla vlastně za takovou maminu," připojuje se Věra.

"A já zase za otce," přitakává Jaroslav a začíná s Věrkou odvážně pózovat fotografovi. Ani jeden se nebrání pobídce k vášnivému polibku. Že by začínající láska? "Ne, to by mi manželka dala," děsí se Jarda. "Klidně to napište, mě to nevadí," směje se Věra v jeho náručí a přichází s nápadem: "A teď můžeme založit vlastní Love show."

